Ο εξειδικευμένος οργανισμός παρακολούθησης της κυβερνοασφάλειας Netblocks ανακοίνωσε πως διαπιστώνει «πολύ ελαφριά» επανέναρξη της δραστηριότητας στο διαδίκτυο στο Ιράν, έπειτα από 200 ώρες διακοπής της πρόσβασης, που συνδέεται με τις μαζικές διαδηλώσεις εναντίον της κυβέρνησης.

«Μετρήσεις δείχνουν πολύ ελαφριά αύξηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στο Ιράν το πρωί, μετά το ορόσημο των 200 ωρών», εξήγησε ο οργανισμός μέσω X λίγο πριν από τις 05:00.

Πάντως «η συνολική συνδεσιμότητα παραμένει γύρω στο 2% των φυσιολογικών επιπέδων και δεν υπάρχει καμιά ένδειξη ευρείας αποκατάστασής της», πρόσθεσε.

Κατά οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο που επιβλήθηκε την 8η Ιανουαρίου σκοπό είχε να αποκρυφτεί το πραγματικό εύρος της καταστολής. Τουλάχιστον 3.428 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την έναρξη των μαζικών κινητοποιήσεων, αρχικά με αφορμή το κόστος ζωής, σύμφωνα με τη ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR), με έδρα τη Νορβηγία.