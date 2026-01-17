Ο Αρης εξακολουθεί να βρίσκεται υπό τη βαριά σκιά του αποκλεισμού από το Κύπελλο, κάτι που μόνο αδικαιολόγητο δεν είναι, καθώς η ομάδα διανύει ακόμη τις πρώτες ώρες διαχείρισης της κρίσης που προκάλεσε το αποτέλεσμα της προχθεσινής αναμέτρησης στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Η επόμενη μέρα προμηνύεται ιδιαίτερα απαιτητική, ειδικά από τη στιγμή που έχει χαθεί ένας βασικός στόχος της σεζόν, ενώ ο δεύτερος δείχνει πλέον αρκετά μακρινός, σε βαθμό που αυτή την περίοδο δεν μπορεί να θεωρηθεί ρεαλιστικός για τους «κιτρινόμαυρους». Ο λόγος, φυσικά, για την είσοδο στην πρώτη τετράδα και τη συμμετοχή στο γκρουπ των πλέι οφ μετά την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας.

Παρά το γεγονός ότι ο Αρης παραμένει αήττητος στον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος και έχει ήδη αντιμετωπίσει δύο δυνατούς αντιπάλους, τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, αυτό από μόνο του δεν επαρκεί. Απομένουν ακόμη δέκα αγωνιστικές, στις οποίες η ομάδα καλείται να πραγματοποιήσει ένα ουσιαστικό βαθμολογικό σερί ώστε να βελτιώσει αισθητά τη θέση της στη βαθμολογία.

Πρωταρχικό ζητούμενο αποτελεί η σωστή διαχείριση της απογοήτευσης από τον αποκλεισμό, σε συνδυασμό με την εύρεση νέου κινήτρου μέσα από τα παιχνίδια που ακολουθούν. Ένα κίνητρο που θα επιτρέψει στον Αρη να συνεχίσει με στόχο, αρχικά, να μειώσει τη διαφορά που τον χωρίζει από την 5η θέση.

Το κύριο βάρος αυτής της προσπάθειας πέφτει στον Μανόλο Χιμένεθ. Ο Ανδαλουσιανός τεχνικός καλείται να κρατήσει ενωμένη και πνευματικά ενεργή την ομάδα του, διατηρώντας ζωντανό το κίνητρο των ποδοσφαιριστών ενόψει της συνέχειας, ξεκινώντας από την εκτός έδρας αναμέτρηση της Κυριακής απέναντι στην ΑΕΛ Novibet.