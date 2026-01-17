Δημοφιλή
Έρχονται οι Αλκυονίδες μέρες: Πότε ο καιρός θα θυμίζει άνοιξη
Αυτή είναι η πόλη όπου ένας στους 12 κατοίκους είναι εκατομμυριούχος και... ένας στους 12 Έλληνες λατρεύει να πη
ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ: Από τις 16 Φεβρουαρίου αλλάζει η δουλειά μας - Πότε και πώς θα δουλεύουμε μέχρι 13 ώρες
Κρατική επιδότηση έως 30.000 ευρώ για αντικατάσταση αυτοκινήτου: Δικαιούχοι και κριτήρια
Νέο voucher 750 ευρώ για όλους τους εργαζόμενους - Πώς θα το πάρετε
Νέα ψυχρή εισβολή: Στην κατάψυξη για τέσσερις ημέρες η χώρα - Σε ποιες περιοχές θα χιονίσει
Ανατροπή στις συντάξεις Φεβρουαρίου - Νωρίτερα η πίστωση στα ΑΤΜ
"Yamato-1"ο «θαύμα» της Ιαπωνίας: Το πρώτο πλοίο στον κόσμο χωρίς προπέλα
Κάμερα στο σπίτι; Δείτε γιατί κινδυνεύετε με πρόστιμο και φυλάκιση
Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Ερευνώνται οι σχέσεις με τους γονείςα δυο σενάρια που εξετάζουν οι αρχές
Βιλερμπάν – Χάποελ Τελ Αβίβ 73-81: Ζορίστηκε αρκετά αλλά γλίτωσε τα χειρότερα η ομάδα του Ιτούδη
Η Χάποελ Τελ Αβίβ πανηγύρισε δύσκολο διπλό στη Λιόν, επικρατώντας με 81-73 της Βιλερμπάν στην 22η αγωνιστική της EuroLeague και επιστρέφοντας στην κορυφή της κατάταξης. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη δυσκολεύτηκε περισσότερο από ό,τι περίμενε, όμως κατάφερε να κρατήσει τη νίκη, στηρίζοντας την επίθεσή της κυρίως στη ρακέτα και περιορίζοντας τα τρίποντα (μόλις τρία συνολικά, […]
«Ο Αντετοκούνμπο δεν είναι διαθέσιμος για ανταλλαγή» σύμφωνα με τους Μιλγουόκι Μπακς
Οι Μπακς ξεκαθάρισαν τη θέση τους για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, βάζοντας τέλος στα σενάρια ανταλλαγής. Σύμφωνα με δημοσιογράφο του ESPN, η ομάδα αναζητά παίκτες που θα πλαισιώσουν τον ηγέτη της, με στόχο να ενισχύσει και όχι να αποδυναμώσει το Μιλγουόκι. «Πάντα καταφέρνουμε να κάνουμε κάτι», δήλωσε πηγή της ομάδας στο ESPN, υπογραμμίζοντας πως οι Μπακς […]
Φενέρμπαχτσε – Βαλένθια 82-79: Μαγικοί Ντε Κολό και Μπόλντγουιν οδήγησαν την Φενέρ σε μεγάλη νίκη
Με τους Ντε Κολό και Μπόλντγουιν να λάμπουν, η Φενέρμπαχτσε επικράτησε της Βαλένθια στο ντέρμπι της 22ης αγωνιστικής.
Επιστρέφει στον Ολυμπιακό ο Μπακούλας μετά τον δανεισμό του στην Ρίο Άβε
Ο Θεοφάνης Μπακούλας επιστρέφει στον Ολυμπιακό, καθώς η Ρίο Άβε ανακοίνωσε τη λήξη του δανεισμού του από τον πορτογαλικό σύλλογο. Ο 21χρονος μέσος υπέστη ρήξη χιαστού στις αρχές Σεπτεμβρίου και ήταν γνωστό ότι θα μείνει εκτός δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν. Μέχρι τον τραυματισμό του, είχε προλάβει να αγωνιστεί σε τρία παιχνίδια με τη […]
Η ομοσπονδία ξεκίνησε τις επαφές για να φέρει τον Ζιντάν στον πάγκο της εθνικής Γαλλίας
Η αντίστροφη μέτρηση για τη μετάβαση της ηγεσίας της εθνικής Γαλλίας έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς οι άνθρωποι της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας πραγματοποιούν τις πρώτες επαφές για να φέρουν τον Ζινεντίν Ζιντάν στον πάγκο των “Μπλε”, όπως αποκαλύπτει η “Equipe”. Ο Ντιντιέ Ντεσάμπ, τεχνικός της εθνικής από το 2012 και πρωταθλητής κόσμου το 2018, διανύει […]