Στον καιρό του επόμενου δεκαήμερου αναφέρεται με ανάρτησή του ο πρώην διευθυντής προγνώσεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Νίκος Καντερές.

Μεταξύ άλλων τονίζει ότι «ύστερα από τις αλκυονίδες και τις σχετικά μεγάλες μέγιστες θερμοκρασίες με τους αθενείς ανέμους μπαίνουμε σε ένα χειμωνιάτικο 10ήμερο τουλάχιστον που θα κυριαρχήσουν οι συννεφιές με τις βροχές στα πεδινά,τα χιόνια στα ορεινά αλλά και χαμηλότερα στα βόρεια και κεντρικά, τις καταιγίδες στις δυτικές,τις νότιες και ανατολικές περιοχές».

Όπως εξηγεί «Αρχικά το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα τα λίγα χιόνια και οι βροχές θα οφείλονται στη πολύ ψυχρή εισβολή από τη βορειοανατολική Ευρώπη με το σιβηρικό ισχυρότατο αντικυκλώνα, που η Ελλάδα θα βρεθεί στα κράσπεδα αυτού, έως έρθει η επίδραση του βαρομετρικού χαμηλού από τη κεντρική Μεσόγειο και μαζί να δώσουν πολύ περισσότερες βροχές,αλλά και καταιγίδες, καθώς και περισσότερα χιόνια αλλά στα ορεινά, την Τρίτη , Τετάρτη και Πέμπτη 20-21 και 22 Ιανουαρίου».

Αναλυτικά η ανάρτηση:

Οι βροχές και τα χιόνια που έρχονται στο 10ήμερο πόσο θα αναπληρώσουν στις ελλείψεις σε Μόρνο,Υλίκη και Μαραθώνα

Ύστερα από τις αλκυονίδες και τις σχετικά μεγάλες μέγιστες θερμοκρασίες με τους αθενείς ανέμους μπαίνουμε σε ένα χειμωνιάτικο 10ήμερο τουλάχιστον που θα κυριαρχήσουν οι συννεφιές με τις βροχές στα πεδινά,τα χιόνια στα ορεινά αλλά και χαμηλότερα στα βόρεια και κεντρικά.τις καταιγίδες στις δυτικές,τις νότιες και ανατολικές περιοχές.

Οι θερμοκρασίες όλες τις παραπάνω ημέρες θα είναι κάτω από τις κανονικές τιμές και θα θυμίζουν χειμώνα.Το Σαββατοκύριακο 17-18 του μήνα θα κατρακυλήσουν 8 με 10 βαθμούς, συγκριτικά με τις τιμές που είχαμε στις αλκυονίδες ημέρες.Θα ανέβουν λίγο στα μέσα της νέας εβδομάδας για να υποχωρήσουν ξανά και να ξαναπέσουν σε χαμηλά επίπεδα.

Οι άνεμοι είτε Β-ΒΑ, είτε ΝΑ-Α θα φθάνουν τα 7 και 8 μποφόρ στα πελάγη και όχι μόνο με τις ριπές ενίοτε στα 9 μποφόρ.

Η μετεωρολογική εξήγηση σε γενικές γραμμές. Αρχικά το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα τα λίγα χιόνια και οι βροχές θα οφείλονται στη πολύ ψυχρή εισβολή από τη βορειοανατολική Ευρώπη με το σιβηρικό ισχυρότατο αντικυκλώνα, που η Ελλάδα θα βρεθεί στα κράσπεδα αυτού, έως έρθει η επίδραση του βαρομετρικού χαμηλού από τη κεντρική Μεσόγειο και μαζί να δώσουν πολύ περισσότερες βροχές,αλλά και καταιγίδες, καθώς και περισσότερα χιόνια αλλά στα ορεινά , την Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη 20-21 και 22 Ιανουαρίου.

Στις 23 έρχεται μια πρόσκαιρη διακοπή των φαινομένων , για να έρθει άλλο βαρομετρικό χαμηλό από τη νότιο Μεσόγειο για να δώσει νέες βροχές και καταιγίδες.Μάλλον πριν φύγει ο μήνας θα έχουμε την επίδραση και άλλου χαμηλού από τη Μεσόγειο.

Ο φετινός Ιανουάριος αποδεικνύεται πολύ βροχερός μη έχοντας καμμία σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025.Επιπλέον τα ύψη βροχής που καταγράφηκαν στο Λεκανοπέδιο Αττικής στους μήνες Δεκέμβριο και Νοέμβριο 2025 ‘ηταν πολύ μεγαλύτερα από εκείνα που σημειώθηκαν τους μήνες Δεκέμβριο-Νοέμβριο 2024.

Άραγε τα νερά που θα πέσουν έως το τέλος του μήνα σε Μόρνο.Υλίκη και Μαραθώνα ,πόσο θα βοηθήσουν στο πρόβλημα της πιθανής λειψυδρίας που αντιμετωπίζει η Αττική???