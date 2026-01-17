Αντικείμενα που εμπίπτουν στις διατάξεις της νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς εντοπίστηκαν σε αστυνομική έρευνα στο σπίτι ενός 44χρονου αλλοδαπού, μετά τη σύλληψή του στη Θεσσαλονίκη για άλλα ποινικά αδικήματα.

Ο άνδρας συνελήφθη στις 15 Ιανουαρίου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος (Υ.Α.Ο.Ε.Β.Ε.).

Κατόπιν παραγγελίας για κατ’ οίκον έρευνα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του 44χρονου στην Πτολεμαΐδα. Εκεί βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 26 λόγχες της Ελληνιστικής εποχής, ιδιαίτερης αρχαιολογικής αξίας.

Επιπλέον, εντοπίστηκαν είκοσι δύο ρολόγια χειρός, πέντε δαχτυλίδια και μια φωτογραφική μηχανή, τα οποία υποβλήθηκαν στην Υ.Α.Ο.Ε.Β.Ε. για περαιτέρω έλεγχο. Στο σπίτι βρέθηκε επίσης ποσότητα λευκής σκόνης, μεικτού βάρους 3,58 γραμμαρίων, η χημική σύσταση της οποίας διερευνάται.

Σε βάρος του 44χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων.