Το εορτολόγιο, το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, τιμά μεγάλες μορφές της Ορθοδοξίας, με κυρίαρχη εκείνη του Αντωνίου του Μεγάλου, αλλά και του Αγίου Θεοδοσίου του Μεγάλου, ευσεβούς βασιλέως, καθώς και του Νεομάρτυρα Γεωργίου του εξ Ιωαννίνων. Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη σε γνωστά ονόματα, που εξακολουθούν να κατέχουν ξεχωριστή θέση στην ελληνική παράδοση και οικογενειακή ζωή.

Ονομαστική εορτή έχουν:

Αντώνιος, Αντώνης, Τόνης, Νάκος, Αντώνας, Αντωνάκος, Τόνυ, Αντωνία, Αντωνούλα, Τόνια

Θεοδόσιος, Θεοδόσης, Δόσιος, Δόσης