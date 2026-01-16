Καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις, βία και εκφοβισμό σε βάρος φοιτητριών στην Ολλανδία αποκάλυψε έρευνα της ερευνητικής εκπομπής Zembla. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα περιστατικά σημειώθηκαν στο συγκρότημα κατοικιών Stek Oost στο Άμστερνταμ, όπου φοιτήτριες αναγκάστηκαν να συγκατοικήσουν με περίπου 100 πρόσφυγες.

Το Stek Oost, που βρίσκεται στην περιοχή Watergraafsmeer της ολλανδικής πρωτεύουσας, είχε παρουσιαστεί ως «λύση» για το στεγαστικό και προσφυγικό πρόβλημα. Το σχέδιο προέβλεπε τη συγκατοίκηση 125 φοιτητριών και 125 προσφύγων, με στόχο την κοινωνική ενσωμάτωση. Ωστόσο, πολλές γυναίκες κατήγγειλαν ότι βίωσαν για χρόνια σεξουαλικές παρενοχλήσεις, επιθέσεις, απειλές και παρακολούθηση, ενώ αναφέρθηκε ακόμη και περίπτωση ομαδικού βιασμού.

Nieuws | Woningcorporatie Stadgenoot wilde stoppen met het Amsterdamse woonproject Stek Oost, omdat ze de veiligheid van de bewoners niet meer kon garanderen. Dit blijkt uit vertrouwelijke stukken die in het bezit zijn van Zembla. Lees meer: https://t.co/nvLu02iHNQ pic.twitter.com/ciPdziEhVH — Zembla (@ZEMBLA) January 15, 2026

Μια φοιτήτρια περιέγραψε συνεχείς καβγάδες στους κοινόχρηστους χώρους, ενώ ένας άνδρας υποστήριξε ότι δέχθηκε απειλή με κουζινομάχαιρο. Παρά τις επανειλημμένες αναφορές στις αρχές, οι ένοικοι δήλωσαν ότι ένιωθαν πως αγνοούνταν.

Η υπόθεση της «Amanda» και η δικαστική εξέλιξη

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η μαρτυρία γυναίκας, γνωστής με το ψευδώνυμο Amanda, η οποία κατήγγειλε ότι βιάστηκε από Σύρο πρόσφυγα το 2019. Όπως ανέφερε, τον είχε προσκαλέσει στο δωμάτιό της για να παρακολουθήσουν μια ταινία, στο πλαίσιο προσπάθειας να τον βοηθήσει να μάθει τη γλώσσα. Όταν εκείνη επιχείρησε να φύγει, ο άνδρας την κράτησε παρά τη θέλησή της και τη βίασε.

Η υπόθεση τέθηκε αρχικά στο αρχείο λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων. Έξι μήνες αργότερα, άλλη ένοικος προειδοποίησε τη διαχειρίστρια εταιρεία για τους κινδύνους που αντιμετώπιζαν οι γυναίκες, χωρίς ωστόσο να υπάρξει παρέμβαση, καθώς οι τοπικές αρχές επικαλέστηκαν νομικά εμπόδια για την απομάκρυνση του δράστη.

De gemeente Amsterdam zag het woonproject Stek Oost als de gedroomde oplossing voor het woningtekort: statushouders en jongeren samen onder één dak. Maar het gaat mis: steekpartijen, verward gedrag en seksueel geweld. Zembla reconstrueert hoe het woonexperiment zo kon ontsporen. pic.twitter.com/fswCpFOSLb — Zembla (@ZEMBLA) January 14, 2026

Ο άνδρας απομακρύνθηκε τελικά το 2022, μετά τη σύλληψή του, και καταδικάστηκε για τον βιασμό της Amanda και ακόμη μίας γυναίκας. Το 2024 του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τριών ετών.

Αντιδράσεις και ευθύνες των αρχών

Η επικεφαλής της ανατολικής περιφέρειας του Άμστερνταμ Carolien de Heer, παραδέχτηκε ότι, παρά την επικίνδυνη συμπεριφορά ορισμένων ενοίκων, η απομάκρυνσή τους είναι νομικά εξαιρετικά δύσκολη.

Η Zembla αποκάλυψε ότι το καλοκαίρι του 2023 υπήρχαν υπόνοιες ακόμη και για ομαδικό βιασμό, ενώ η αστυνομία έχει δεχθεί τουλάχιστον επτά καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις στον χώρο.

Από το 2018, όταν ξεκίνησε η λειτουργία του, το Stek Oost έχει βρεθεί πολλές φορές στο επίκεντρο παρόμοιων υποθέσεων. Η εταιρεία διαχείρισης Stadgenoot είχε ζητήσει ήδη από το 2023 το κλείσιμο του συγκροτήματος, αίτημα που απορρίφθηκε από τις τοπικές αρχές.

Το συγκρότημα αναμένεται να κλείσει οριστικά το 2028, με τη λήξη της σύμβασης λειτουργίας. Μέχρι τότε, εργαζόμενοι και ένοικοι δηλώνουν εξαντλημένοι από την κατάσταση που επικρατεί.

Τέλος, όπως ανέφερε στέλεχος της Stadgenoot, «Είχαμε ξεπεράσει τα όριά μας. Δεν θέλαμε πλέον να φέρουμε την ευθύνη για την ασφάλεια του χώρου».