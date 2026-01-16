Το X, πρώην Twitter, έπεσε και ο Indepent κάνει λόγο για μια διακοπή λειτουργίας που φαίνεται να είναι σημαντική.

Ο ιστότοπος και η εφαρμογή του δεν φορτώνουν καθόλου, με τους επισκέπτες να βλέπουν μια κενή οθόνη. Ορισμένοι χρήστες είδαν επίσης σελίδες σφάλματος Cloudflare – αν και το πρόβλημα ήταν στο ίδιο το X και δεν φαινόταν να είναι μια επανάληψη των πρόσφατων τεχνικών προβλημάτων Cloudflare που έθεσαν το X εκτός λειτουργίας.

Συχνά, κατά τη διάρκεια διακοπών λειτουργίας του X, ο ιστότοπος φορτώνεται, αλλά δεν εμφανίζει καμία ανάρτηση.

Ο ιστότοπος παρακολούθησης Down Detector έδειξε μια τεράστια αύξηση στις αναφορές προβλημάτων στο X γύρω στις 3 μ.μ. στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στις 10 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής.

Τα προβλήματα φαίνεται να εμφανίστηκαν σε όλο τον κόσμο και σε διάφορους τρόπους πρόσβασης στο X, όπως ο ιστότοπος και οι εφαρμογές για κινητά.

Πηγή: Independent