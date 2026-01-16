Ο Τζερεμάια Ερλ-Ρόμπινσον βρήκε την ευκαιρία που αναζητούσε για να παραμείνει στις ΗΠΑ, υπογράφοντας δεκαήμερο συμβόλαιο με τους Ντάλας Μάβερικς. Αν και είχε προταθεί σε αρκετές ομάδες της Euroleague, ανάμεσά τους και ο Παναθηναϊκός, η προτίμησή του ήταν να συνεχίσει στο NBA.

Το 10ήμερο συμβόλαιο ισχύει μέχρι τις 25 Ιανουαρίου, με τους Μάβερικς να αντιμετωπίζουν τραυματισμούς, ανάμεσα σε αυτούς και αυτόν του Άντονι Ντέιβις, ο οποίος θα απουσιάσει μέχρι τον Μάρτιο, χωρίς να χρειάζεται χειρουργείο.

Ο 25χρονος ύψους 2,03 μ. πάουερ φόργουορντ αγωνιζόταν στην G-League με τους Texas Legends και έχει προηγούμενη εμπειρία στο NBA με Θάντερ (2021–2023) και Πέλικανς (2023–2025).

Στην πρώτη του εμφάνιση με τους Μάβερικς, τα ξημερώματα της Παρασκευής (16/1) απέναντι στους Γιούτα Τζαζ στη νίκη με 144-122, ο Ερλ-Ρόμπινσον σημείωσε 12 πόντους, μάζεψε 7 ριμπάουντ, είχε 2 κλεψίματα, με 2/3 τρίποντα και συνολικά 5/8 σουτ εντός πεδιάς.