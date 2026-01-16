Ο Τζα Μοράντ αποτελεί το πιο «καυτό» όνομα στο NBA μετά τη γνωστοποίηση ότι εξετάζει τις επιλογές του και οι Μέμφις Γκρίζλις είναι ανοιχτοί σε προσφορές παραχώρησης. Παράλληλα, πολλές ομάδες παρακολουθούν με ενδιαφέρον τις εξελίξεις γύρω από τον σταρ των «Αρκούδων».

Παρότι ο Μοράντ αγόρασε πρόσφατα σπίτι στο Μαϊάμι, οι Χιτ δεν σκοπεύουν να κινηθούν για την απόκτησή του. Σύμφωνα με τον έγκριτο NBA insider Μπράιαν Γουίντχορστ, η ομάδα της Φλόριντα έχει στρατηγικό πλάνο για τα επόμενα δύο χρόνια, στο οποίο στόχος είναι η προσθήκη ενός franchise player — και αυτός δεν θα είναι ο Μοράντ.

The Miami Heat are planning for the 2028 free agency, when players like Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokić, and Donovan Mitchell could become available, and are unlikely to aggressively pursue Ja Morant on the trade market, per @WindhorstESPN “The Miami Heat, in particular,… pic.twitter.com/V5QntEB0oK — NBACentral (@TheDunkCentral) January 16, 2026

Η ομάδα θέλει να κρατήσει διαθέσιμα τα μεγάλα συμβόλαια για το 2027/2028, όταν αναμένεται να υπάρξει σημαντική ελευθερία στην αγορά παικτών όπως ο Νίκολα Γιόκιτς, ο Ντόνοβαν Μίτσελ και κυρίως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο Γιάννης δεσμεύεται με συμβόλαιο στους Μιλγουόκι Μπακς μέχρι το 2027, με player option για την επόμενη σεζόν. Αν επιλέξει να μην ενεργοποιήσει την επιλογή, τότε θα μπορεί να διαπραγματευτεί με οποιαδήποτε ομάδα για το επόμενο βήμα της καριέρας του, ανοίγοντας την πόρτα για πιθανή μεταγραφή στη Μαϊάμι.