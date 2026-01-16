Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής:

Ακίνητα – Η μεγάλη απογραφή

  • Τι είναι, πότε ξεκινά και τι πρέπει να δηλωθεί από 7.000.000 ιδιοκτήτες
  • Ποια είναι η πλατφόρμα ΜΙΔΑ όπου πρέπει να γίνουν οι δηλώσεις
  • Σε αυτήν την ηλεκτρονική πύλη θα υπάρχουν όλες οι πληροφορίες για κάθε ακίνητο
  • Αν είναι κατοικία, οικόπεδο, αγροτεμάχιο, ο Αριθμός Ταυτότητας (ΑΤΑΚ) και ο Αριθμός Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ)

Ο «Κίμων» στη Σαλαμίνα

Κυρίαρχος στο Αιγαίο

  • Τι μας διασφαλίζει η πιο εξελιγμένη φρεγάτα διεθνώς

ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ

Γεμίζει σιγά-σιγά ο Μόρνος

Στην Καλαμάτα το επόμενο ραντεβού Σαμαρά – Καρμανλή

Χακάν Φιντάν

Τι είπε, τι εννοούσε και τι θα γίνει τελικά στην Άγκυρα

ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ…

Το καθεστώς της Τεχεράνης έκανε ένα βήμα πίσω

