Η αγωνία κορυφώνεται γύρω από την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα, με την υπόθεση να παίρνει πλέον διεθνείς διαστάσεις. Οι αστυνομικές Αρχές που χειρίζονται την υπόθεση εξετάζουν σοβαρά πλέον το σενάριο να έχει φύγει από την Ελλάδα χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα, σε μια προσεκτικά οργανωμένη διαφυγή. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η ανήλικη ενδέχεται να ταξίδεψε οδικώς με λεωφορείο είτε με ξένη αεροπορική εταιρεία και να έχει ήδη περάσει τα σύνορα, με πιθανό προορισμό τη Γερμανία και ειδικότερα το Μόναχο.

Πρόκειται, ωστόσο, για εκτιμήσεις την ώρα που κάθε νέο στοιχείο θεωρείται κρίσιμο. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ η αγωνία για την τύχη της ανήλικης μεγαλώνει, με το βασικό ζητούμενο να παραμένει ένα: Να εντοπιστεί σώα και ασφαλής.

«Ωχ Θεέ μου, σε κλείνω έρχεται…» – Η δύσκολη σχέση με τον πατέρα της και η ζωή που ορκίστηκε να αφήσει πίσω της

«Μου είχε πει ότι ο μπαμπάς της, κοιτάει το κινητό της και της βάζει κάτι όρια. Γενικά ήταν πολύ μυστηριώδης, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Απλά ξέρω ότι γενικά δεν ήθελε πολύ να συναναστρέφεται με τον μπαμπά της. Μπορεί να μιλάγαμε κλήση και να μου έλεγε ότι: ‘’Πρέπει να κλείσω, γιατί έρχεται ο πατέρας μου και δεν θέλω να με δει με το κινητό’’. Σε όλα αυτά που γίνονταν νομίζω ότι είχε μια ουδέτερη σχέση (η μητέρα της). Δεν είχε κάτι ιδιαίτερα, μόνο θα την μάλωνε καμιά φορά, καμία σχέση με τη σχέση που είχε με τον πατέρα της», ανέφερε χαρακτηριστικά μάρτυρας στην εκπομπή Live News.

Τα σενάρια

Όσο τα ίχνη της 16χρονης αγνοούνται, τόσο φουντώνουν οι φόβοι ότι το παιδί ίσως να μην βρίσκεται στην Αθήνα. Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι η Λόρα να βρίσκεται σε σπίτι στο κέντρο της Αθήνας από το οποίο δεν βγαίνει πια, προκειμένου να μην εντοπιστεί. Άρα υπάρχει κάποιος που την βοηθά.

«Φαίνεται ότι η εξαφάνιση της μικρής ήταν θέμα ζωής και θανάτου για την ίδια, τουλάχιστον όπως το αντιλαμβάνεται η ίδια. Μιλήσαμε για μία εξαφάνιση που μπορεί να χαρακτηριστεί και ως απόδραση», λέει για το θέμα, μεταξύ άλλων, ο Μάριος Μπογιατζής, ιδρυτής ινστιτούτου γλώσσας σώματος και ανίχνευσης ψεύδους.

«Δεν θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάποιου είδους αρωγή από κάπου», τονίζει.

Ένα άλλο σενάριο θέλει το παιδί να έχει καταφέρει να φύγει από την Αθήνα για χώρα του εξωτερικού, μίας και δεν έχει εντοπιστεί ξανά πέρα από τις 10 Ιανουαρίου.

Ένας κοσμηματοπώλης περιγράφει στο «Live News» την προσπάθεια της 16χρονης να συγκεντρώσει χρήματα, πουλώντας κι άλλα χρυσαφικά.

«Την Παρασκευή περίπου 10:30 ήρθε από εδώ και ζήταγε να πουλήσει πράγματα. Της είπαμε δεν έχουμε πράγματα και την στείλαμε πιο κάτω. Δεν μιλούσε κανονικά, δηλαδή φαινόταν ότι είναι αλλοδαπό το παιδί».