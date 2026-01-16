Αυξημένα είναι από την 1η Ιανουαρίου 2026 τα ποσά που καταβάλλει ο e-ΕΦΚΑ για επιδόματα ασθένειας και μητρότητας, καθώς και το εφάπαξ βοήθημα για έξοδα κηδείας. Με εγκύκλιό του, ο Φορέας γνωστοποιεί την αναπροσαρμογή των παροχών κατά 2,4%, ποσοστό που αντιστοιχεί στην αύξηση των συντάξεων, με στόχο την ενίσχυση των ασφαλισμένων σε κρίσιμες στιγμές της ζωής τους.

Μετά την αύξηση, το ανώτατο ημερήσιο επίδομα ασθενείας, συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων λόγω οικογενειακών βαρών, διαμορφώνεται ως εξής:

α) Για τις πρώτες 15 ημέρες επιδότησης, σε 18,61 ευρώ (Τ.Η. της 3ης ασφαλιστικής κλάσης).

β) Μετά τις πρώτες 15 ημέρες, σε 34,20 ευρώ (Τ.Η. της 8ης ασφαλιστικής κλάσης).

Το εφάπαξ βοήθημα για έξοδα κηδείας (αντιστοιχεί στο οκταπλάσιο του Τ.Η. της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης) διαμορφώνεται πλέον στα 883,92 ευρώ.

Προϋποθέσεις χορήγησης επιδόματος ασθενείας

Το επίδομα ασθενείας, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Α.Ν. 1856/1951, παρέχεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Οι ασφαλισμένοι πρέπει να κριθούν ανίκανοι για εργασία λόγω σωματικής ή ψυχικής ασθένειας, βάσει γνωμάτευσης του θεράποντος ιατρού και έγκρισης από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή του ΠΕΔΥ, όταν η γνωμάτευση προέρχεται από ιδιώτη ιατρό ή όταν η ασθένεια υπερβαίνει τις 15 ημέρες.

Απαιτείται βεβαίωση αποχής από την εργασία, την οποία εκδίδει ο εργοδότης.

Η αποχή πρέπει να διαρκεί πάνω από τρεις ημέρες από την αναγγελία της ασθένειας.

Για το διάστημα των πρώτων τριών ημερών, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει το μισό ημερομίσθιο ή τον αναλογούντα μισθό, χωρίς συμπλήρωση από το ΙΚΑ, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 178/1967. Για το ίδιο διάστημα καταβάλλονται κανονικά οι ασφαλιστικές εισφορές.

Από την τέταρτη ημέρα και μετά, ο εργαζόμενος δικαιούται επίδομα ασθενείας από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για όσο διάστημα διαρκεί η επιδότηση. Εφόσον απασχολείται πάνω από 10 ημέρες, ο εργοδότης οφείλει να καλύψει τη διαφορά μεταξύ ημερομισθίου και επιδόματος για έως 13 ημέρες (εργασιακή σχέση έως 1 έτος) ή έως 26 ημέρες (εργασιακή σχέση άνω του έτους), καταβάλλοντας και τις αντίστοιχες εισφορές, σύμφωνα με τα άρθρα 657 και 658 του Αστικού Κώδικα.

Επίδομα μητρότητας

Εντός του Ιανουαρίου καταβάλλεται από τον e-ΕΦΚΑ η πρώτη δόση του επιδόματος κυοφορίας και λοχείας.

Η πληρωμή αφορά μισθωτές μητέρες, ελεύθερες επαγγελματίες και αγρότισσες που οριστικοποίησαν την αίτησή τους και υπέβαλαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τις 18 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 15 Ιανουαρίου 2026. Το ποσό του επιδόματος υπολογίζεται με βάση τις ασφαλιστικές αποδοχές κάθε δικαιούχου. Διαβάστε αναλυτικά για το επίδομα μητρότητας ΕΔΩ.