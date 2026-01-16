Νέα ψηφιακή εποχή ξεκινά για την έκδοση των ελληνικών διαβατηρίων, με στόχο την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την ενίσχυση της ασφάλειας των εγγράφων. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, τίθεται σε εφαρμογή νέο σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης δικαιολογητικών που περιορίζει τη γραφειοκρατία και επιταχύνει τον χρόνο διεκπεραίωσης, ιδιαίτερα για τους Έλληνες του εξωτερικού.

Η νέα εφαρμογή αναπτύχθηκε χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού και πληροί πλήρως τις προδιαγραφές ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ποια είναι τα οφέλη για τους πολίτες

Η ψηφιοποίηση της διαδικασίας φέρνει σημαντικά πλεονεκτήματα για πολίτες και υπηρεσίες. Ο χρόνος διεκπεραίωσης μειώνεται κατά μία έως δύο ημέρες, καθώς καταργείται η αποστολή έντυπων δικαιολογητικών μέσω ταχυδρομείου.

Παράλληλα, περιορίζονται τα λάθη στην καταχώριση δεδομένων, αφού η εφαρμογή προσυμπληρώνει αυτόματα στοιχεία μέσω διαλειτουργικότητας με άλλα πληροφοριακά συστήματα. Επιπλέον, ορισμένα δικαιολογητικά που απαιτούνταν στο παρελθόν, όπως το ψηφιακό αντίγραφο ταυτότητας και η βεβαίωση απώλειας ή κλοπής διαβατηρίου, καταργούνται.

Η νέα διαδικασία μειώνει τις δαπάνες ταχυμεταφοράς και ενισχύει την ασφάλεια των εγγράφων, καθώς οι φωτογραφίες συλλέγονται πλέον σε ψηφιακή μορφή υψηλής ανάλυσης.

Πότε ξεκινά η εφαρμογή και τα επόμενα βήματα

Το νέο σύστημα λειτουργεί ήδη σε όλα τα Γραφεία Διαβατηρίων και τα Σημεία Παραλαβής Δικαιολογητικών της χώρας. Έως το 2026 προβλέπεται η επέκτασή του και στις Ελληνικές Προξενικές Αρχές του εξωτερικού, μειώνοντας τον χρόνο έκδοσης για τους Έλληνες του εξωτερικού έως και κατά 30 ημέρες.

Η διαδικασία τέθηκε σε λειτουργία στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2026 θα εφαρμόζεται παράλληλα και η παλαιά μέθοδος με έντυπα δικαιολογητικά, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα.

Η σχέση διαβατηρίων και νέας ταυτότητας

Από τις 3 Αυγούστου 2026, η έκδοση νέου διαβατηρίου θα απαιτεί νέου τύπου δελτίο ταυτότητας, ενισχύοντας περαιτέρω την ασφάλεια και την αξιοπιστία της διαδικασίας.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα www.passport.gov.gr.

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία επισημαίνουν ότι θα συνεχίσουν τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών και την αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων, με στόχο την ταχύτερη, ασφαλέστερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.