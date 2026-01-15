H Βίκυ Παγιατάκη παρουσιάζει τις αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας, προσφέροντας καθοδήγηση και συμβουλές για όλα τα ζώδια. Η γνωστή αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno» αναλύει τις τάσεις που επηρεάζουν τη σημερινή μέρα.

Μάλιστα, επισημαίνει ποια ζώδια χρειάζεται να κινηθούν με προσοχή και ποια μπορούν να αξιοποιήσουν ευνοϊκές συγκυρίες. Οι προβλέψεις της εστιάζουν σε θέματα σχέσεων, επαγγελματικών εξελίξεων και προσωπικής ισορροπίας.

Δείτε αναλυτικά τι επιφυλάσσει η ημέρα για κάθε ζώδιο, σύμφωνα με τη Βίκυ Παγιατάκη.