Η ένταση ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να υποχωρεί, μετά την ικανοποίηση που εξέφρασε χθες (14/1) ο Ντόναλντ Τραμπ για την απόφαση της Τεχεράνης να σταματήσει τις επιθέσεις κατά των διαδηλωτών και να ακυρώσει προγραμματισμένες εκτελέσεις.

Ωστόσο, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε την επιβολή κυρώσεων σε βάρος περισσότερων από δώδεκα οντοτήτων και ατόμων. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, στη λίστα περιλαμβάνονται δώδεκα εταιρείες με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σιγκαπούρη, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Ιράν. Οι κυρώσεις στοχεύουν επίσης έντεκα άτομα ιρανικής υπηκοότητας και τη φυλακή Fardis του Ιράν.

Οικονομικές μεταρρυθμίσεις υπόσχεται ο Πεζεσκιάν

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, προσπαθώντας να κατευνάσει τους διαδηλωτές και τις απειλές των ΗΠΑ, δεσμεύεται για οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Συγκεκριμένα, ο Πεζεσκιάν δήλωσε, ότι η κυβέρνησή του σχεδιάζει να καταπολεμήσει την διαφθορά και την κατάχρηση προνομιακής πρόσβασης σε ξένο συνάλλαγμα, με στόχο να σταθεροποιήσει τις αγορές και να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο.

Οι δηλώσεις του έρχονται εν μέσω εκτεταμένων διαδηλώσεων σε ολόκληρο το Ιράν, οι οποίες αρχικά προκλήθηκαν για οικονομικούς λόγους, όπως η αύξηση των τιμών, η αστάθεια του νομίσματος και η πτώση της αγοραστικής δύναμης. Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, ο Πεζεσκιάν δήλωσε, ότι οι προγραμματισμένες μεταρρυθμίσεις αποσκοπούν στην ηρεμία των αγορών συναλλάγματος και στην ανακούφιση της πίεσης στα νοικοκυριά, ιδίως σε εκείνα με χαμηλά εισοδήματα, καθώς η κυβέρνηση προσπαθεί να αντιμετωπίσει την οργή των πολιτών για το κόστος ζωής.

Ο πρόεδρος του Ιράν δήλωσε επίσης, ότι η κυβέρνηση εργάζεται για την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής στους τομείς της βιομηχανίας και της γεωργίας. Ακαδημαϊκοί και εμπειρογνώμονες θα συμμετάσχουν στις προσπάθειες για τη μείωση της εξάρτησης του Ιράν από τις εισαγωγές, είπε. Ο Πεζέσκιαν πρόσθεσε, ότι η επέκταση της εγχώριας παραγωγής θα συμβάλει στη διατήρηση των συναλλαγματικών αποθεμάτων και στη στήριξη της οικονομίας, καθώς το Ιράν συνεχίζει να πλήττεται από τις κυρώσεις.

Απειλές του υπουργού Άμυνας του Ιράν κατά των διαδηλωτών

Την ίδια ώρα που ο πρόεδρος του Ιράν ακολουθεί την πολιτική του… καρότου, ο υπουργός Άμυνας του Ιράν δείχνει το… μαστίγιο στους «τρομοκράτες» που κρύβονται πίσω από τις αναταραχές, όπως υποστηρίζει. Ο Αζίζ Νασιρζάντε, προειδοποίησε σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση του Ιράν, ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιεί όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της, για να «καταστείλει τους άγριους ένοπλους τρομοκράτες», που όπως ισχυρίζεται, κρύβονται πίσω από τις αναταραχές.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο Νασιρζάντε δήλωσε ότι «οι σχεδιαστές και οι εκτελεστές των ταραχών πρέπει να γνωρίζουν ότι τους παρακολουθούμε». Η κυβέρνηση έχει «επιδείξει αυτοσυγκράτηση» στην αντίδρασή της μέχρι στιγμής, είπε. Επαναλαμβάνοντας προηγούμενες δηλώσεις της ιρανικής κυβέρνησης, είπε ότι οι πρόσφατες αναταραχές οργανώθηκαν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, οι οποίες κατεύθυναν τη ροή όπλων και μετρητών για να υποδαυλίσουν τη βία, σε μια προσπάθεια να αποσταθεροποιήσουν και να κατακερματίσουν τη χώρα. Ο Νασιρζάντε ισχυρίστηκε ότι οι ιρανικές μυστικές υπηρεσίες είχαν πλήρη εποπτεία αυτών των σχεδίων, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση Press TV.

Μειώθηκε το επίπεδο ασφαλείας στη βάση Al Udeid στο Κατάρ

Την ίδια ώρα, το επίπεδο ασφαλείας στην αμερικανική στρατιωτική βάση Al Udeid στο Κατάρ μειώθηκε, μετά την αύξηση που σημειώθηκε την Τετάρτη, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, το οποίο επικαλείται τρεις πηγές, που έχουν ενημερωθεί για την κατάσταση. Μέρος του στρατιωτικού προσωπικού εγκατέλειψε χθες την Al Udeid, τη βάση στη Μέση Ανατολή που φιλοξενεί τον μεγαλύτερο αριθμό αμερικανικών στρατευμάτων, μετά από τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις των ΗΠΑ, ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιτεθούν στο Ιράν και τις απειλές από την Τεχεράνη, ότι θα απαντήσει με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή.

Δύο από τις πηγές που μίλησαν στο Reuters -και οι δύο διπλωμάτες- ανέφεραν ότι σε μέρος του προσωπικού που είχε συμβουλεύσει να εγκαταλείψει τη βάση, έχει επιτραπεί να επιστρέψει, ενώ η άλλη πηγή ανέφερε, ότι τα αμερικανικά αεροσκάφη που είχαν απομακρυνθεί από τη βάση ως προληπτικό μέτρο, επέστρεφαν σταδιακά. Περίπου 10.000 μέλη του αμερικανικού στρατού είναι σταθμευμένα στο Al Udeid.

Σημειώνεται ότι η αμερικανική βάση στο Κατάρ δέχτηκε επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους μικρού και μεσαίου βεληνεκούς τον περασμένο Ιούνιο, ως αντίποινα για την αμερικανική επίθεση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν θάνατοι ή τραυματισμοί. Η αεροπορική βάση έκτασης 60 στρεμμάτων, που βρίσκεται στην έρημο νοτιοδυτικά της Ντόχα, ιδρύθηκε το 1996.

Χρησιμεύει ως προκεχωρημένο αρχηγείο της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, η οποία εποπτεύει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ σε μια τεράστια περιοχή, που εκτείνεται από την Αίγυπτο στα δυτικά έως το Καζακστάν στα ανατολικά.