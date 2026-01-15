Στο επίκεντρο της επικαιρότητας στην Τουρκία βρίσκεται η υπόθεση σύλληψης γνωστών προσώπων, μεταξύ των οποίων και η πρώην αθλήτρια του βόλεϊ Ντεριά Τσαϊργκάν, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση ναρκωτικών. Η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις, καθώς η Τσαϊργκάν φέρεται να έχει αναφέρει ότι διατηρεί σχέση με τον δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Όπως μεταδίδει η Haberler, η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης διεξάγει εκτεταμένη έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκαν επιχειρήσεις σε διάφορα σημεία της πόλης. Κατά τις επιχειρήσεις αυτές συνελήφθησαν αρκετά άτομα, μεταξύ των οποίων και η πρώην αθλήτρια, γεγονός που προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, άτομο που κρατείται στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης υποστήριξε στην κατάθεσή του ότι η Ντεριά Τσαϊργκάν είναι «η φίλη του Εκρέμ Ιμάμογλου». Ο ισχυρισμός αυτός διαδόθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας νέα συζήτηση και πολιτικές αντιπαραθέσεις.

Υπενθυμίζεται ότι, ο δικηγόρος της Τσαϊργκάν είχε στο παρελθόν ανακοινώσει την κατάθεση μήνυσης και αγωγής για ηθική βλάβη, με αφορμή παρόμοιους ισχυρισμούς που είχαν κυκλοφορήσει. Η ενέργεια αυτή θεωρήθηκε τότε ένδειξη ότι οι φήμες δεν είχαν επιβεβαιωθεί και ότι είχαν κινηθεί οι νόμιμες διαδικασίες για την προστασία της.

Η Ντεριά Τσαϊργκάν είχε ανακοινώσει τον περασμένο μήνα το τέλος της επαγγελματικής της πορείας στο βόλεϊ, με ένα συγκινητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως ανέφερε, «ολοκληρώνω το ταξίδι μου στο βόλεϊ, που ξεκίνησε σε ηλικία 8 ετών, στα 38 μου, με ένα μεγάλο ευχαριστώ, τεράστια υπερηφάνεια και έναν μεγάλο αποχαιρετισμό. Ακριβώς 30 χρόνια…», εκφράζοντας ευγνωμοσύνη προς τις ομάδες και τους ανθρώπους που τη στήριξαν στην καριέρα της.