Συναγερμός στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης σήμανε το πρωί της Τρίτης, όταν αεροσκάφος της Turkish Airlines πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση έπειτα από αναφορές για «τρομοκρατική απειλή». Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις περικύκλωσαν το αεροπλάνο στον χώρο του αεροδρομίου El Prat.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές απομάκρυναν με ασφάλεια 148 επιβάτες και επτά μέλη πληρώματος, ενώ ειδικά συνεργεία ερευνούν το αεροσκάφος για τυχόν εκρηκτικούς μηχανισμούς. Όπως μετέδωσε η ισπανική εφημερίδα El Nacional.Cat, υπήρχαν αναφορές ότι ενδέχεται να υπήρχε συσκευή εντός του αεροπλάνου.

Η Ισπανική Πολιτοφυλακή (Civil Guard) διερευνά την υπόθεση που αφορά την πτήση TK1853, η οποία είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης νωρίς το πρωί και προσγειώθηκε στην Καταλονία γύρω στις 11:00. Το αεροσκάφος τύπου A-321 φέρεται να έκανε αρκετούς κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο πριν λάβει άδεια προσγείωσης.

Έρευνες υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας

Πηγές αναφέρουν ότι, μετά τον εντοπισμό της απειλής πάνω από τη Μεσόγειο, το αεροσκάφος συνοδεύτηκε από ισπανικά και γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη, ενώ πετούσε ανοιχτά των ιταλικών ακτών γύρω στις 10:00 το πρωί.

Το αεροπλάνο έχει μετακινηθεί σε απομονωμένο χώρο στάθμευσης, μακριά από τους κύριους διαδρόμους, προκειμένου να διενεργηθούν οι απαραίτητες έρευνες. Μέχρι στιγμής, οι επίσημες αρχές δεν έχουν προβεί σε περαιτέρω ανακοινώσεις σχετικά με το περιστατικό.