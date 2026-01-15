Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί διαβεβαίωσε ότι οι ιρανικές αρχές έχουν τον «πλήρη έλεγχο» της κατάστασης στη χώρα, ύστερα από περισσότερες από δύο εβδομάδες μαζικών κινητοποιήσεων που αντιμετωπίστηκαν με σκληρή καταστολή. Οι δηλώσεις του έγιναν σε συνέντευξη στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

«Πλέον (…) επικρατεί ηρεμία. Έχουμε τον πλήρη έλεγχο» της κατάστασης, ανέφερε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει αποκαταστήσει την τάξη μετά τα επεισόδια των προηγούμενων ημερών.

Ο Αραγτσί υπογράμμισε επίσης πως δεν πρόκειται να υπάρξουν «απαγχονισμοί σήμερα ή αύριο» στο Ιράν, απαντώντας στις διεθνείς ανησυχίες για το ενδεχόμενο εκτελέσεων διαδηλωτών. Η τοποθέτησή του ήρθε εν μέσω αυξημένης διεθνούς πίεσης για τον τρόπο με τον οποίο οι ιρανικές αρχές αντιμετωπίζουν τις διαδηλώσεις.

Απαντώντας σε ερώτηση του δημοσιογράφου για το αν η Τεχεράνη σκοπεύει να προχωρήσει σε απαγχονισμούς διαδηλωτών, ο υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει τέτοιο σχέδιο, επαναλαμβάνοντας: «Μπορώ να σας πω ότι είμαι βέβαιος πως δεν υπάρχει σχέδιο για απαγχονισμούς».

Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε εκ νέου με πιθανή αμερικανική στρατιωτική επέμβαση εάν συνεχιστεί η καταστολή των διαδηλώσεων, τις οποίες χαρακτήρισε τις μεγαλύτερες από την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979. Ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως, σύμφωνα με «αξιόπιστη πηγή», δεν υπάρχει «σχέδιο για εκτελέσεις» στο Ιράν, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.