Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Ρεζά Παχλαβί, γιο του τελευταίου σάχη του Ιράν, «πολύ ωραίο» τύπο, εκφράζοντας ωστόσο αμφιβολίες για το κατά πόσο μπορεί να εξασφαλίσει την απαραίτητη υποστήριξη ώστε να κυβερνήσει τη χώρα του.

Σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Reuters από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, ο αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε πως υπάρχει πιθανότητα η κληρικαλιστική εξουσία στην Τεχεράνη να καταρρεύσει. Παράλληλα, απέδωσε ευθύνες στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι για το αδιέξοδο στις συνομιλίες με τη Ρωσία και υποβάθμισε τις επικρίσεις από το κόμμα του για την ενδεχόμενη έρευνα εις βάρος του επικεφαλής της Federal Reserve, Τζερόμ Πάουελ.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα με στρατιωτική επέμβαση υπέρ των διαδηλωτών στο Ιράν, όπου, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις κινητοποιήσεις. Ωστόσο, εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς το ενδεχόμενο να στηρίξει τον Παχλαβί, του οποίου ο πατέρας ανατράπηκε με την ισλαμική επανάσταση του 1979.

«Φαίνεται πολύ ωραίος, αλλά δεν ξέρω πώς θα χειριζόταν τις καταστάσεις στη χώρα του. Και δεν βρισκόμαστε εκεί ακόμη», δήλωσε, προσθέτοντας πως «αν η χώρα του αποδεχθεί την ηγεσία του, θα ήταν καλό για μένα».

Ο αμερικανός πρόεδρος είχε ήδη δηλώσει πως δεν σκοπεύει να συναντηθεί με τον Παχλαβί, ο οποίος ζούσε εκτός Ιράν πριν από την ανατροπή του σάχη. Χθες, επανέλαβε τις αμφιβολίες του για την ικανότητά του να κυβερνήσει.

Η κατάσταση στο Ιράν και η στάση Τραμπ

Η ιρανική αντιπολίτευση παραμένει κατακερματισμένη, με διάφορες παρατάξεις, ανάμεσά τους και υποστηρικτές της μοναρχίας, χωρίς ιδιαίτερη οργανωμένη παρουσία εντός της χώρας. Ο Τραμπ θεωρεί πιθανή την πτώση της κυβέρνησης στην Τεχεράνη, σημειώνοντας πως «κάθε καθεστώς μπορεί να αποτύχει».

«Είτε πέσει είτε όχι, θα είναι ενδιαφέρουσα χρονική περίοδος», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Εσωτερική πολιτική και εκλογικές προσδοκίες

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, που διήρκεσε περίπου 30 λεπτά, ο Τραμπ καθόταν πίσω από το γραφείο του πίνοντας Diet Coke και παρουσίασε έναν φάκελο με όσα χαρακτήρισε «επιτεύγματά» του μετά την επιστροφή του στην εξουσία τον Ιανουάριο του 2025.

Παράλληλα, επιχείρησε να περιορίσει τις προσδοκίες για τις επιδόσεις των Ρεπουμπλικάνων στις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές, σημειώνοντας ότι το κόμμα που κυβερνά συνήθως υφίσταται απώλειες δύο χρόνια μετά τις προεδρικές εκλογές. «Όταν κερδίζεις την προεδρία, δεν κερδίζεις τις ενδιάμεσες εκλογές. Αλλά θα προσπαθήσουμε πολύ σκληρά να κερδίσουμε», τόνισε.

Η θέση του για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο Τραμπ, που δυσκολεύεται να εκπληρώσει την προεκλογική του υπόσχεση να τερματίσει τον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας, υποστήριξε πως ο πρόεδρος Ζελένσκι αποτελεί το βασικό εμπόδιο στην επίτευξη συμφωνίας. «Ο Πούτιν είναι έτοιμος να κλείσει συμφωνία», είπε, προσθέτοντας: «Πρέπει να πείσουμε τον πρόεδρο Ζελένσκι να την αποδεχτεί».

Αντιπαράθεση με τη Fed και τη Wall Street

Ο αμερικανός πρόεδρος απέρριψε τις επικρίσεις Ρεπουμπλικάνων γερουσιαστών που ανησυχούν για την ανεξαρτησία της Fed, δηλώνοντας: «Δεν μ’ ενδιαφέρει. Θα όφειλαν να είναι πιστοί». Απέρριψε επίσης τις προειδοποιήσεις του διευθύνοντος συμβούλου της JPMorgan, Τζέιμι Ντέιμον, ότι η παρέμβασή του στη Fed θα μπορούσε να προκαλέσει άνοδο του πληθωρισμού, λέγοντας απλώς: «Δεν με νοιάζει τι λέει».

Σχέσεις με τη Βενεζουέλα και διεθνείς επαφές

Ο Τραμπ προγραμματίζει συνάντηση με την επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, στον Λευκό Οίκο. Θα είναι η πρώτη τους συνάντηση μετά τη στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του. «Είναι πολύ καλή γυναίκα», ανέφερε ο Τραμπ. «Νομίζω ότι απλά θα μιλήσουμε για τα βασικά».

Η Ματσάδο, που τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 2025, αφιέρωσε το βραβείο της στον Τραμπ, αν και η επιτροπή Νόμπελ διευκρίνισε ότι δεν μπορεί να μεταβιβαστεί. Ο αμερικανός πρόεδρος εξήρε επίσης τη Ντέλσι Ροδρίγκες, υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας, χαρακτηρίζοντάς την «πολύ καλή να συναλλάσσεσαι μαζί της».

Η οικονομία στο επίκεντρο

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επανειλημμένα στη δύναμη της αμερικανικής οικονομίας, παρά τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και την αγοραστική δύναμη. Δήλωσε ότι στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός θα παρουσιάσει «πόσο σπουδαία είναι η οικονομία μας, πόσο ισχυροί είναι οι αριθμοί της αγοράς εργασίας και πόσο καλά τα πάμε».