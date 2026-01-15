Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος παρουσιάζει μια κλασική συνταγή της ελληνικής κουζίνας, τα αγαπημένα σουτζουκάκια, μέσα από την εκπομπή του «Buongiorno».

Ο γνωστός σεφ ετοίμασε ένα πιάτο γεμάτο άρωμα και γεύση, δίνοντας τις δικές του πινελιές στην παραδοσιακή συνταγή. Με απλά υλικά και σωστό μαγείρεμα, τα σουτζουκάκια του Σκαρμούτσου γίνονται πεντανόστιμα και ιδανικά για κάθε τραπέζι.

Ακολουθήστε βήμα-βήμα τις οδηγίες του Δημήτρη Σκαρμούτσου και απολαύστε ένα πιάτο που συνδυάζει αυθεντική γεύση και σπιτική θαλπωρή.