Απέθανε ο πρώην βουλευτής Φθιώτιδας της Νέας Δημοκρατίας Αθανάσιος Χειμάρας, όπως ανακοίνωσε το Γραφείο Τύπου της ΝΔ.

Ο Αθανάσιος Χειμάρας γεννήθηκε το 1944 στο Λιανοκλάδι Φθιώτιδας και είχε σημαντική θητεία στην ΔΕΗ, όπου υπηρέτησε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Διοικητικού και Οικονομικού Προσωπικού.

Υπηρέτησε ως Νομάρχης Σάμου (1990-1992) και αργότερα εκλέχτηκε βουλευτής Φθιώτιδας με τη Νέα Δημοκρατία σε τρεις συνεχόμενες εκλογές (1993, 1996, 2000).

Εκλέχτηκε Νομάρχης Φθιώτιδας το 2002 και επανεκλέχτηκε το 2006.

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη τον πρώην βουλευτή Φθιώτιδας Αθανάσιο Χειμάρα», αναφέρει σε συλλυπητήρια ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου της ΝΔ.

Στη μακρά πολιτική και επαγγελματική του διαδρομή, ο Αθανάσιος Χειμάρας ανέπτυξε δυναμική δημόσια παρουσία, εργάστηκε με συνέπεια για την ιδιαίτερη πατρίδα του και για την Παράταξη, διακρίθηκε για την εντιμότητα, την εργατικότητα και το ήθος του και αγαπήθηκε από τους Φθιωτούς συμπολίτες του.

Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του», καταλήγει η ανακοίνωση της ΝΔ.