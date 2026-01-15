Ο Κίφερ Σάδερλαντ συνελήφθη στο Χόλιγουντ, έπειτα από καταγγελία οδηγού που τον κατηγόρησε για απειλές και επίθεση, σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ.

Ο γνωστός ηθοποιός φέρεται να απείλησε ότι θα σκοτώσει τον οδηγό Uber που είχε καλέσει μέσω εφαρμογής, προτού ακολουθήσει η σύλληψή του από τις Αρχές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΤΜΖ, ο Σάδερλαντ κάλεσε υπηρεσία Uber Black αργά το βράδυ της Κυριακής 11 Ιανουαρίου, μετά από δείπνο με φίλο του, ζητώντας να μεταφερθεί στο σπίτι του. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, φέρεται να ζήτησε από τον οδηγό να σταματήσει και, όταν εκείνος δίστασε, του είπε: «Σταμάτα αλλιώς θα σε σκοτώσω», όπως κατέθεσε ο οδηγός στην αστυνομία.

Kiefer Sutherland told Uber driver ‘pull over or I’ll kill you’ before assault arrest: report https://t.co/e7YlLhywU5 pic.twitter.com/3QIDJ3yE2Q — New York Post (@nypost) January 14, 2026

Ο οδηγός κάλεσε τις αρχές περίπου στις 00:15 τοπική ώρα, αναφέροντας ότι δέχθηκε επίθεση. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι ο ηθοποιός είχε προχωρήσει σε σωματική βία και σε ποινικές απειλές εις βάρος του.

Ο Σάδερλαντ συνελήφθη αντιμετωπίζοντας κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος και αφέθηκε ελεύθερος αφού κατέβαλε εγγύηση 50.000 δολαρίων.

Τέλος, η δίκη του έχει οριστεί για τις 2 Φεβρουαρίου.