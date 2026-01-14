Ο ηθοποιός Κίφερ Σάδερλαντ συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας, έπειτα από επίθεση σε οδηγό υπηρεσίας μετακίνησης ride-share, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Λος Άντζελες.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής, όταν ο Σάδερλαντ ανέβηκε σε όχημα πλατφόρμας μετακίνησης σε μια διασταύρωση νότια των Hollywood Hills, επιτέθηκε σωματικά στον οδηγό και τον απείλησε λεκτικά. Η αστυνομία διευκρίνισε ότι ο οδηγός δεν χρειάστηκε ιατρική βοήθεια.

«Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο ύποπτος, ο οποίος αργότερα ταυτοποιήθηκε ως ο Κίφερ Σάδερλαντ, επιβιβάστηκε σε όχημα ride – share, επιτέθηκε σωματικά στον οδηγό (το θύμα) και απηύθυνε εγκληματικές απειλές προς το θύμα», σύμφωνα με δήλωση της αστυνομίας του Λος Άντζελες.

Ο Σάδερλαντ συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος λίγες ώρες αργότερα, αφού κατέβαλε εγγύηση 50.000 δολαρίων. Η πρώτη του εμφάνιση στο δικαστήριο έχει προγραμματιστεί για τις 2 Φεβρουαρίου.

Ο Καναδός ηθοποιός έχει συλληφθεί αρκετές φορές στο παρελθόν. Το 2007 καταδικάστηκε σε 48 ημέρες φυλάκισης για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και παραβίαση όρων αναστολής.

Το 2009 συνελήφθη για επίθεση, αν και η κατηγορία αποσύρθηκε αργότερα, ενώ το 2020 συνελήφθη αφού έκανε παράνομη αναστροφή στο Χόλιγουντ.