Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον ενεργειακό τομέα, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι εκτεταμένες διακοπές ρεύματος που προκαλούνται από τις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές. Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι «οι συνέπειες των ρωσικών επιθέσεων και της επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών είναι σοβαρές».

Σε ανάρτησή του στα αγγλικά στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι «συνολικά, θα κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας». Πρόσθεσε επίσης πως βρίσκονται σε εξέλιξη εντατικές προσπάθειες αύξησης των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα, προκειμένου να ενισχυθεί η ενεργειακή σταθερότητα και να αποτραπούν περαιτέρω προβλήματα στην παροχή.