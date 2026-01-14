Ο Άγιαξ ολοκλήρωσε μια μεταγραφή με έντονο συμβολισμό, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Μαξιμίλιαν Ιμπραΐμοβιτς. Ο 19χρονος επιθετικός, γιος του θρυλικού Ζλάταν, αφήνει τη Μίλαν και μετακομίζει στο Άμστερνταμ, εκεί όπου πριν από 25 χρόνια ξεκίνησε η εκτόξευση της καριέρας του πατέρα του.

Στο αγωνιστικό πλάνο του συλλόγου, ο Μαξιμίλιαν θα μοιράσει τον χρόνο του ανάμεσα στη Jong Ajax και την πρώτη ομάδα, ώστε να προσαρμοστεί ομαλά στο υψηλό επίπεδο και στις απαιτήσεις της Eredivisie.

Σε δηλώσεις του, ο αθλητικός διευθυντής του Άγιαξ, Μαρέιν Μπόικερ, στάθηκε στα αγωνιστικά και πνευματικά χαρακτηριστικά του νεαρού επιθετικού, υπογραμμίζοντας την έφεσή του στο σκοράρισμα, την ικανότητά του στο ένας εναντίον ενός, αλλά και τη νοοτροπία νικητή που τον συνοδεύει.

Ο Μαξιμίλιαν Ιμπραΐμοβιτς είχε ενταχθεί στις ακαδημίες της Μίλαν το 2022 και το τελευταίο διάστημα αγωνιζόταν στη Milan Futuro. Πλέον, καλείται να βαδίσει σε έναν δρόμο γεμάτο προσδοκίες, φορώντας τη φανέλα της ομάδας στην οποία ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά από το 2001 έως το 2004, κατακτώντας δύο πρωταθλήματα και αφήνοντας το πρώτο μεγάλο αποτύπωμά του στην Ευρώπη.