Ο Άγιαξ συνεχίζει την αναζήτηση μόνιμου προπονητή, μετά την απόλυση του Τζον Χάιτινχα πριν από τρεις εβδομάδες λόγω κακής πορείας στην Eredivisie και στο Champions League. Ο σύλλογος βρίσκεται στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας, αρκετά πίσω από την Αϊντχόφεν και τη Φέγενορντ, ενώ στη φάση των ομίλων της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης δεν έχει συγκεντρώσει βαθμούς. Στις 28 Ιανουαρίου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο Άμστερνταμ, ενισχύοντας τη σημασία της επιλογής του νέου προπονητή.

Μετά την απομάκρυνση του Χάιτινχα, ο Φρεντ Χριμ ανέλαβε προσωρινά την ομάδα, ενώ στο παρασκήνιο η διοίκηση εξετάζει αρκετούς υποψήφιους. Σύμφωνα με τη σουηδική εφημερίδα Expressen, ανάμεσα σε αυτούς είναι ο Χένρικ Ρίντστρεμ, που έμεινε ελεύθερος μετά την αποχώρησή του από τη Μάλμε τον Σεπτέμβριο. Ο Ρίντστρεμ κατέκτησε δύο πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο Σουηδίας, οδηγώντας παράλληλα τη Μάλμε δύο φορές στους ομίλους του Europa League. Η διαδικασία επιλογής θα συνεχιστεί, με τον Σουηδό τεχνικό να διεκδικεί τη θέση απέναντι σε αρκετούς ανταγωνιστές.