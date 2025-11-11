Ο Έρικ Τεν Χαγκ απέρριψε το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην τεχνική ηγεσία του Άγιαξ, μετά την πρόσφατη άρνηση του Μαρκ Όφερμαρς να συνεργαστεί ξανά με τον ολλανδικό σύλλογο. Η διοίκηση του «Αίαντα» βλέπει ακόμη ένα «όχι» από πρόσωπο-κλειδί του παρελθόντος της, την ώρα που η ομάδα παραμένει σε αναζήτηση σταθερής ηγεσίας.
Ο Άγιαξ βρίσκεται σε περίοδο αναταραχής, καθώς μετά την αποχώρηση του τεχνικού διευθυντή Άλεξ Κρους και την απόλυση του Τζον Χάιτινχα, η ομάδα πορεύεται με τον υπηρεσιακό Φρεντ Χριμ. Ο Κρους θα έχει ως τελευταία αποστολή την επιλογή του νέου προπονητή, σε μια κρίσιμη φάση για το μέλλον του συλλόγου.
Σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα, φαβορί για τον πάγκο θεωρείται ο Πολ Σιμόνις, πρώην προπονητής της Γκόου Αχέντ Ιγκλς, ο οποίος αποχώρησε πρόσφατα από τη Βόλφσμπουργκ.
Υπενθυμίζεται πως ο Άγιαξ θα βρεθεί αντιμέτωπος στο Champions League με τον Ολυμπιακό, τον οποίο θα υποδεχθεί στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» την τελευταία αγωνιστική της League Phase.
