Ο Τζον Χάιτινχα αποτελεί από χθες τον τελευταίο κρίκο στην αλυσίδα των απολυμένων προπονητών κι ενώ δεν έχει συμπληρωθεί ακόμα ούτε το ήμισυ των αγωνιστικών υποχρεώσεων των ομάδων. Ο Αγιαξ βρίσκεται σε ιστορικό χαμηλό στην Ευρώπη. Μετά τη νέα ήττα από τη Γαλατασαράι (0-3) είναι τελευταίος στη βαθμολογία της league phase του Τσάμπιονς Λιγκ χωρίς βαθμό, με τη χειρότερη άμυνα (14 γκολ), τη χειρότερη επίθεση (ένα γκολ) και τη χειρότερη διαφορά τερμάτων (-13). Εχει συμπληρώσει επτά συνεχόμενες ήττες σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις που αποτελεί το χειρότερο σερί του στην Ευρώπη, ενώ έγινε η τρίτη ομάδα από τη χώρα με τις τουλίπες που γνωρίζει την ήττα στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια της στη διοργάνωση σε μία σεζόν. Εχουν προηγηθεί η Βίλεμ (1999-2000) και η Φέγενορντ (2017-2018). Με ανακοίνωσή τους μετά το τελευταίο ναυάγιο οι οργανωμένοι οπαδοί (AFCA) ζήτησαν την απόλυση του Τζον Χάιτινχα και το αίτημά τους έγινε αποδεκτό. Το συμβόλαιο του Ολλανδού έληγε στα μέσα του 2027 και αρχική πρόθεση του Αγιαξ ήταν να τον διατηρήσει στο δυναμικό του ως βοηθό. Μαζί με τον Χάιτινχα αποχωρεί και ο τεχνικός διευθυντής Αλεξ Κρους ο οποίος δήλωσε παραίτηση. Οι αλλαγές ωστόσο δεν πρόκειται να σταματήσουν εδώ. Εχουν ξεκινήσει εσωτερικές συζητήσεις για την αναδιάρθρωση της δομής λειτουργίας του κλαμπ κυρίως στα ανώτατα επίπεδα όπου λαμβάνονται οι κρίσιμες αποφάσεις. Προσωρινά καθήκοντα προπονητή θα αναλάβει ο Φρεντ Γκριμ. Στη λίστα του Αγιαξ βρίσκονται δέκα ονόματα ως αντικαταστάτες του Χάιτινχα, ανάμεσα στα οποία είναι των Τιάγκο Μότα, Τσάβι, Μίτσελ και Τεν Χαγκ, με τον τελευταίο να έχει τις περισσότερες πιθανότητες. Συνολικά έξι Κύπελλα Πρωταθλητριών/Τσάμπιονς Λιγκ σκουριάζουν στον βυθό της βαθμολογίας της league phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης της Ευρώπης αφού συντροφιά στον Αγιαξ κάνει η Μπενφίκα που επίσης δεν έχει κατακτήσει βαθμό. Το πιο εντυπωσιακό: στην επόμενη αγωνιστική, στις 25 Νοεμβρίου τα σκουριασμένα κύπελλα θα αναμετρηθούν στο Αμστερνταμ σε ένα ματς που το αποτέλεσμά του ουσιαστικά θα θέσει νοκάουτ έναν από τους δύο αντιπάλους ή και τους δύο μαζί.

«Ηφαίστειο» η Μπενφίκα

Η κατάσταση στην Μπενφίκα είναι εκρηκτική. Τέταρτη ήττα φέτος (0-1 από τη Λεβερκούζεν), έκτη συνεχόμενη από την περυσινή σεζόν και έβδομη σε ένα ημερολογιακό έτος. Οι Αετοί πέφτουν στην άβυσσο αγκαλιά με τον προπονητή τους Ζοζέ Μουρίνιο ο οποίος μετρά πλέον έξι συνεχόμενες ήττες στη διοργάνωση, τρεις με την Τότεναμ και αντίστοιχες με την Μπενφίκα που αποτελούν φυσικά αρνητικό ρεκόρ καριέρας. Παρ’ όλα αυτά δείχνει αμετανόητος για τις επιλογές του, δηλώνοντας πως «η καλύτερη ομάδα έχασε» και πως «η ομάδα μου απέδωσε υψηλής ποιότητας ποδόσφαιρο». Δεν κατάφερε φυσικά να ξεφύγει από την αγαπημένη του συνήθεια, να αναφερθεί στον διαιτητή. Ο Μουρίνιο κατηγόρησε τον Σιμόνε Σότσα πως επέτρεψε το σκληρό παιχνίδι των αντιπάλων, ενώ αποκάλυψε πως μεταξύ τους υπάρχει μια αντιπάθεια. Συμπλήρωσε ωστόσο πως «δεν νομίζω πως χάσαμε εξαιτίας του διαιτητή. Χάσαμε γιατί δεν σκοράραμε». Ο πολύπειρος Μουρίνιο θεωρεί πως δεν έχει χαθεί ακόμα τίποτε για την ομάδα του στο κυνήγι μιας θέσης στα πλέι οφ. «Κανείς δεν θα με πείσει πως είμαστε εκτός. Τα μαθηματικά είναι πολύ αντικειμενικά. Υπάρχουν ακόμα 12 διεκδικήσιμοι βαθμοί και χρειαζόμαστε περίπου εννέα. Τα μαθηματικά λένε ότι μπορούμε».

Πράγματι, τα μαθηματικά δικαιώνουν τον Ζοζέ Μουρίνιο. Παρά την ήττα από τη Λεβερκούζεν οι πιθανότητες της Μπενφίκα σύμφωνα με τη στατιστική του Football Meets Data βρίσκονται στο 14%, ενώ του Ολυμπιακού αυξήθηκαν κατά 2% σε σχέση με την Τρίτη, φτάνοντας το 32%. Η στατιστική θεωρεί πως οι Ερυθρόλευκοι έχουν περισσότερες πιθανότητες πλασαρίσματος στην πρώτη 24άδα απ’ ό,τι η πρωταθλήτρια Κύπρου, Πάφος που έγραψε ιστορία με την πρώτη της νίκη στη league phase με 1-0 επί της Βιγαρεάλ. Παρά την 20η θέση που καταλαμβάνει αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία, στην Πάφο δίνονται πιθανότητες 31%. Ο προπονητής της Χουάν Κάρλος Καρσέδο, μεθυσμένος από την ιστορική νίκη, δέχτηκε να μιλήσει μετά τον αγώνα στο ραδιόφωνο της Marca αποκαλύπτοντας πως ο πρόεδρος της ομάδας του είπε πως το να είναι η Πάφος μεταξύ των 24 κορυφαίων στη league phase δεν είναι αρκετό και πως μπορούν να πλασαριστούν στην πρώτη οκτάδα.