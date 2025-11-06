Ο Άγιαξ, μετά την απογοητευτική πορεία στο φετινό Champions League, φαίνεται να αναζητά επαγγελματική αναδόμηση και μια πιθανή λύση στο πρόβλημά του με την επιστροφή του Έρικ Τεν Χαγκ. Η ομάδα του Άμστερνταμ υπέστη βαριά ήττα από τη Γαλατασαράι (3-0), ενώ η πορεία της στο θεσμό συνεχίζεται χωρίς νίκη σε τέσσερα παιχνίδια, αφήνοντας την ομάδα σε πολύ δύσκολη θέση.

Ο Άγιαξ παραμένει χωρίς βαθμούς και μπροστά του έχει δύσκολες αναμετρήσεις με αντιπάλους όπως η Μπενφίκα, η Καραμπάχ και η Βιγιαρεάλ, ενώ η επόμενη πρόκληση θα είναι η υποδοχή του Ολυμπιακού, με τον αποκλεισμό να φαντάζει πλέον πιθανός.

Το θέμα της αλλαγής τεχνικής ηγεσίας επανέρχεται στο προσκήνιο, με τον τεχνικό διευθυντή, Άλεξ Κρόες, να έχει ήδη επαφές με τον Έρικ Τεν Χαγκ, ο οποίος ήταν προπονητής της ομάδας από το 2018 έως το 2022, πριν αναλάβει την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο 55χρονος τεχνικός φέρεται να έχει εκφράσει ενδιαφέρον υπό την προϋπόθεση ότι θα του παρέχονται εγγυήσεις για το μέλλον του Άγιαξ.

Αν ο Τεν Χαγκ επιστρέψει, θα βρει απέναντί του τον Ολυμπιακό, για τον οποίο ήδη έχει ιστορία από τους αγώνες του με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ στο Champions League. Η πιθανότητα να καθίσει ξανά στον πάγκο του Άγιαξ προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον στην ποδοσφαιρική κοινότητα.