Η 4η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League ολοκληρώθηκε, με την κατάσταση στην κορυφή να παραμένει ιδιαίτερα ανταγωνιστική. Η Μπάγερν Μονάχου και η Άρσεναλ έκαναν τα καθήκοντά τους, επικρατώντας της Παρί Σεν Ζερμέν και της Σλάβια Πράγας αντίστοιχα, ενώ και η Ίντερ δεν έλειψε από τη «μάχη», παίρνοντας την τρίτη νίκη της κόντρα στην Καϊράτ με 2-1. Οι τρεις αυτές ομάδες μοιράζονται πλέον την κορυφή του ομίλου, με τη βαθμολογία να είναι αρκετά ανοιχτή ενόψει της συνέχειας.