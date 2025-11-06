Η 4η αγωνιστική του Champions League επιφύλαξε συναρπαστικές αναμετρήσεις και μεγάλες νίκες για τα φαβορί, αλλά και κάποιες εκπλήξεις που τροφοδότησαν τις συζητήσεις ενόψει της συνέχειας της διοργάνωσης. Η Μάντσεστερ Σίτι συνέχισε την αλάνθαστη πορεία της, καταφέρνοντας να επικρατήσει με 4-1 της Ντόρτμουντ χάρη στις εκπληκτικές εμφανίσεις των Χάλαντ και Φόντεν.

Στην κορυφή της βαθμολογίας παρέμεινε και η Ίντερ, που παρά τις δυσκολίες, νίκησε 2-1 την Καϊράτ και συνεχίζει αήττητη. Εξαιρετική ήταν και η εμφάνιση της Γαλατασαράι, η οποία επιβλήθηκε 3-0 του Άγιαξ στο Άμστερνταμ, ενώ η Νιούκαστλ πήρε την εύκολη νίκη με 2-0 κόντρα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο. Μετά από τέσσερις αγωνιστικές, το τοπίο στους ομίλους αρχίζει να ξεκαθαρίζει, με τις μεγάλες ομάδες να συνεχίζουν να διατηρούν τον έλεγχο, ενώ οι «υποδεέστεροι» προσπαθούν να βρουν τη δική τους θέση στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Μάντσεστερ Σίτι – Ντόρτμουντ 4-1: Δύναμη με Χάλαντ και Φόντεν

Η Μάντσεστερ Σίτι συνεχίζει την πορεία της με εντυπωσιακή φόρμα, επικρατώντας με σκορ 4-1 της Μπορούσια Ντόρτμουντ στο «Έτιχαντ» για την 4η αγωνιστική του Champions League. Οι Πολίτες, με ηγέτες το επιθετικό δίδυμο των Χάλαντ και Φόντεν, δεν άφησαν περιθώρια αντίστασης στους Βεστφαλούς. Ο Φόντεν ήταν εξαιρετικός, πετυχαίνοντας δύο υπέροχα γκολ εκτός περιοχής, ενώ ο Χάλαντ πρόσθεσε το τρίτο, φτάνοντας τα 27 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις φέτος. Η Ντόρτμουντ, αν και προσπάθησε, περιορίστηκε σε έναν γκολ της τιμής στο 72ο λεπτό από τον Άντον. Ωστόσο, η Σίτι δεν άφησε τίποτα στην τύχη και στο 90+1′ ο Τσερκί διαμόρφωσε το τελικό 4-1, επιβεβαιώνοντας τη φόρμα της ομάδας και την κυριαρχία της στον όμιλο. Με 10 βαθμούς από 4 αγώνες, η Σίτι βρίσκεται στην κορυφή και συνεχίζει ασταμάτητη τον δρόμο της προς την πρόκριση.

Ίντερ – Καϊράτ 2-1: Δυσκολία αλλά και το απόλυτο για την Ίντερ

Η Ίντερ πέρασε από την Καϊράτ με δύσκολη, αλλά σημαντική νίκη 2-1, φτάνοντας το τέσσερα στα τέσσερα στη φάση των ομίλων του Champions League. Η ομάδα του Σιμόνε Ιντζάγκι υποδέχθηκε τους φιλοξενούμενους στο «Τζουζέπε Μεάτσα» και, παρά τις δυσκολίες, κατάφερε να πάρει το τρίποντο. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες άνοιξε το σκορ στο 45ο λεπτό, αλλά οι φιλοξενούμενοι απάντησαν άμεσα στο 55′ με κεφαλιά του Αράντ, ισοφαρίζοντας το ματς. Παρά τις ευκαιρίες των Καζακστανών, η Ίντερ δεν αργησε να βρει την απάντηση, με τον Κάρλος Αουγκούστο να σκοράρει στο 67′ και να χαρίζει τη νίκη στην ομάδα του. Η Ίντερ παραμένει αήττητη στον όμιλο, πιάνοντας στην κορυφή τις Μπάγερν και Άρσεναλ με 12 βαθμούς.