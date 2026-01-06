Ο Ρουμάνος χαφ δεν αποτελεί άγνωστη περίπτωση για τον σύλλογο του Άμστερνταμ, καθώς το καλοκαίρι του 2019 είχε αποκτηθεί από τη Σταντάρ Λιέγης έναντι 12,5 εκατομμυρίων ευρώ. Παρά τις υψηλές προσδοκίες, η παρουσία του στον Άγιαξ δεν εξελίχθηκε όπως αναμενόταν, με αποτέλεσμα να μην καθιερωθεί και στη συνέχεια να παραχωρηθεί δανεικός στην Κάλιαρι, όπου αναζήτησε μεγαλύτερη αγωνιστική συνέχεια.

Σύμφωνα με πρόσφατα ολλανδικά δημοσιεύματα, ο Μαρίν εξετάζεται εκ νέου ως μια «value for money» επιλογή, σε μια περίοδο που ο Άγιαξ επιδιώκει ποιοτικές προσθήκες χωρίς σημαντική οικονομική επιβάρυνση. Μάλιστα, το αγωνιστικό του προφίλ συγκρίνεται με αυτό του Κένεθ Τέιλορ, στοιχείο που ενισχύει την άποψη ότι μπορεί να προσαρμοστεί ξανά στη φιλοσοφία της ομάδας.

Η χρηματιστηριακή αξία και οι επαφές

Η χρηματιστηριακή του αξία υπολογίζεται κοντά στα 1,9 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που κρίνεται προσιτό για τον Άγιαξ, ειδικά υπό το πρίσμα της πιο συγκρατημένης οικονομικής πολιτικής που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, οι σταθερές εμφανίσεις του με τη φανέλα της ΑΕΚ έχουν επαναφέρει το ενδιαφέρον, με τους Ολλανδούς να παρακολουθούν στενά την πορεία του στην Ελλάδα.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια επίσημη κίνηση ή επαφή, ωστόσο τα δημοσιεύματα συγκλίνουν στο ότι ο Ραζβάν Μαρίν συνιστά μια ρεαλιστική και ποιοτική λύση για τον Άγιαξ, εφόσον αποφασιστεί η ενίσχυση της μεσαίας γραμμής με έναν παίκτη που γνωρίζει ήδη το περιβάλλον και μπορεί να προσφέρει άμεσα.