Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές από χθες το μεσημέρι (13.1) για την εξαφάνιση από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή των Πατησίων του 13χρονου ο Αχμέντ (ον) Ελσέφι (επ), αιγυπτιακής καταγωγής.

Για την εξαφάνισή του ενημερώθηκε το «Χαμόγελο του Παιδιού», το οποίο εξέδωσε Missing Alert.

Ο Αχμέντ (ον) Ελσέφι (επ) έχει ύψος 1.60 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μάτια και μαύρα μαλλιά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε, φορούσε παντελόνι σκούρου χρώματος, μπουφάν μαύρο, μαύρα παπούτσια και κρατούσε μπορντό τσάντα.

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΑΧΜΕΝΤ (ΟΝ.) ΕΛΣΕΦΙ (ΕΠ.) , 13 ΕΤΩΝhttps://t.co/niwQvyTnu9 pic.twitter.com/L6VrWiNP9R — Χαμόγελο του Παιδιού (@hamogelo) January 14, 2026

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.