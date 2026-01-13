Θανατική ποινή ζήτησαν οι εισαγγελείς της Νότιας Κορέας για τον πρώην πρόεδρο Γιουν Σουκ Γέολ, κρίνοντάς τον ένοχο για την κατηγορία της εξέγερσης που σχετίζεται με την απόπειρα επιβολής στρατιωτικού νόμου τον Δεκέμβριο του 2024.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, «ειδικοί εισαγγελείς ζήτησαν θανατική ποινή για τον πρώην πρόεδρο Γιουν ως τον “αρχηγό της εξέγερσης”», επισημαίνοντας τη βαρύτητα των κατηγοριών εις βάρος του.

Στις 3 Δεκεμβρίου 2024, ο Γιουν είχε αιφνιδιαστικά κηρύξει στρατιωτικό νόμο μέσω διαγγέλματος, δηλώνοντας ότι στόχος του ήταν να εξαλείψει «τις αναίσχυντες, αντικρατικές, φιλικά προσκείμενες στη Βόρεια Κορέα δυνάμεις».

Η κίνηση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο κοινοβούλιο, το οποίο ανέστειλε τα προεδρικά του καθήκοντα. Ο Γιουν συνελήφθη —γεγονός πρωτοφανές για εν ενεργεία πρόεδρο της χώρας— και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για εξέγερση.

Η συγκεκριμένη κατηγορία τιμωρείται με θανατική ποινή βάσει της νομοθεσίας της Νότιας Κορέας, αν και η χώρα δεν έχει πραγματοποιήσει εκτελέσεις εδώ και δεκαετίες.

Το υπόμνημα των εισαγγελέων και η υπερασπιστική γραμμή

Κατά την τελική αγόρευση στο Κεντρικό Περιφερειακό Δικαστήριο της Σεούλ, εισαγγελέας ανέφερε ότι οι ερευνητές εντόπισαν σχέδιο που φέρεται να είχε καταρτιστεί υπό τις οδηγίες του Γιουν και του πρώην υπουργού Άμυνας, Κιμ Γιονγκ-χιουν, ήδη από τον Οκτώβριο του 2023. Το σχέδιο αυτό, σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, είχε στόχο τη διατήρηση του Γιουν στην εξουσία.

Ο 65χρονος πρώην πρόεδρος αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ενήργησε εντός των συνταγματικών του εξουσιών. Όπως έχει δηλώσει, η επιβολή στρατιωτικού νόμου αποσκοπούσε στο να σημάνει συναγερμό απέναντι στις παρεμβάσεις της αντιπολίτευσης στην κυβερνητική λειτουργία.

Η ετυμηγορία του Κεντρικού Περιφερειακού Δικαστηρίου της Σεούλ αναμένεται να ανακοινωθεί τον Φεβρουάριο.