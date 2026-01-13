Το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι σαν να μην μπορεί να γλιτώσει από τις διαβρωτικές συζητήσεις που έχουν πάντα να κάνουν με τη διαιτησία – παλιά λέγαμε με την «ελληνική διαιτησία», αλλά πλέον αυτό θα ήταν λάθος να το πει κανείς όταν οι αρχιδιαιτητές που στελεχώνουν την ΚΕΔ και οι διαιτητές που διευθύνουν τα ντέρμπι είναι ξένοι. Πολλοί νομίζουν ότι οι συζητήσεις για τη διαιτησία είναι χρήσιμες, γιατί μεγαλώνουν το ενδιαφέρον για το πρωτάθλημα κτλ. κτλ. Δεν είναι έτσι. Ολες αυτές οι συζητήσεις απλά μεγαλώνουν εκνευρισμούς και δημιουργούν εντάσεις. Και με τον καιρό σκοτώνουν κάθε πιθανότητα συνεννόησης μεταξύ των ΠΑΕ για μια ποιοτική βελτίωση του προϊόντος.

Λόγος

Γιατί δεν σταματάνε οι συζητήσεις; Ο πιο βασικός λόγος είναι γιατί η διαιτησία του ελληνικού πρωταθλήματος είναι όντως κακή: φέτος είναι χειρότερη από πέρυσι. Δεν έχουν πάντα άδικο όσοι φωνάζουν, χωρίς να σημαίνει πως έχουν και πάντα δίκιο. Υπάρχει επίσης ένα δεδομένο που έχει ενδιαφέρον: στην Ελλάδα αν φωνάζεις υπάρχει μια μικρή πιθανότητα οι διαιτητές να είναι στα παιχνίδια σου προσεκτικοί – αν δεν μιλάς, συνήθως σε θεωρούν κορόιδο. Οι φωνές έχουν συνήθως ένα αποτέλεσμα: κάποιοι που δεν θέλουν να είναι στο επίκεντρο της μουρμούρας συνήθως γίνονται προσεκτικοί. Οχι όμως και πάντα. Σε όλο αυτόν τον χαμό, αυτό είναι που έχει το πιο μεγάλο ενδιαφέρον: δεν υπάρχει πρακτική που να φέρνει σίγουρα αποτελέσματα. Θέλω να πω πως αν δεν φωνάζεις σε θεωρούν κορόιδο και συνήθως το κακό συνεχίζεται. Αν από την άλλη φωνάζεις, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος οι φωνές σου να γίνουν κι αυτές πρόβλημα – ο μακαρίτης ο Γιάννης Ιωαννίδης έλεγε πως αν μια ομάδα πειστεί ότι την αδικούν, γιατί το λένε συνεχώς όσοι τη διοικούν, οι παίκτες έχουν βρει το άλλοθι μιας αποτυχίας, και οι πιθανότητες αυτή να προκύψει μεγαλώνουν. Οταν μάλιστα η αποτυχία προκύπτει, οι φωνές μεγαλώνουν ακόμα περισσότερο: μόνο που σε αυτή την περίπτωση δεν φωνάζουν οι παράγοντες (που φωνάζουν για τα διαιτητικά λάθη) αλλά οι οπαδοί. Κι όταν αρχίζουν να φωνάζουν οι οπαδοί, οι πιθανότητες προκοπής λιγοστεύουν – μην πω εξαφανίζονται.

Επιλογή

Από την άλλη είναι και δύσκολο να μη φωνάζουν οι παράγοντες, όταν μάλιστα οι φωνές κάτι αποδίδουν. Πάρτε για παράδειγμα την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ από την αρχή της σεζόν φωνάζει. Επειτα από κάθε αγωνιστική, ακόμα κι αν η ομάδα του Νίκολιτς έχει κερδίσει, η γκρίνια είναι στην ημερήσια διάταξη. Ο σέρβος προπονητής είπε στο Κλ. Βικελίδης ότι στην ομάδα του έχουν ακυρωθεί φέτος του κόσμου τα γκολ – «μπορεί να έχουμε και το παγκόσμιο ρεκόρ σε αυτό», τόνισε. Ας πούμε ότι είναι έτσι. Είπε όμως και κάτι ακόμα που μαρτυρά ότι η γκρίνια είναι βασική επιλογή – εργαλείο δουλειάς. «Αν δεν μας είχανε ακυρωθεί τόσα γκολ, πολλά αποτελέσματα θα ήταν διαφορετικά», αποκάλυψε ο Σέρβος, προσθέτοντας πως «το 80% των γκολ της ΑΕΚ που ακυρώθηκαν θα έπρεπε να είχαν μετρήσει». Ωραίο είναι αυτό, αλλά για μια στιγμή. Η ΑΕΚ έχει χάσει όλα κι όλα δύο ματς: ένα από τον ΠΑΟΚ και ένα από τον Ολυμπιακό. Σε αυτά τα ματς δεν υπήρξε ούτε μισή φάση για την οποία να έχει διαμαρτυρηθεί. Δεν υπάρχει επίσης τίποτα προς συζήτηση στην ισοπαλία που έχει φέρει με την ΑΕΛ στη Λάρισα. Ποια αποτελέσματα θα ήταν διαφορετικά; Αυτά στα ματς που κέρδισε;

Προνόμιο

Γιατί τα λέει αυτά ο Νίκολιτς; Γιατί βλέπει πως η γκρίνια αποδίδει: στο Κλ. Βικελίδης, στο ματς με τον Αρη, η ακύρωση του γκολ του Ντουντού με το οποίο ο Αρης θα είχε προηγηθεί είναι ένα λάθος τεράστιο – ίσως το μεγαλύτερο στο πρωτάθλημα. Αλλά, όπως έχει πει ο Γκράουτσο Μαρξ, «αν οι απόψεις δεν βολεύουν έχω κι άλλες». Οποιος γκρινιάζει, γκρινιάζει κι όταν ευνοείται. Μάλιστα σε αυτή την περίπτωση γκρινιάζει κι ακόμα πιο πολύ για να μη χάσει το αποκλειστικό προνόμιο της αδικίας.

Ημιαυτόματο

Η απόφαση του Νορβηγού Σάγκι και των συμπατριωτών του στο VAR στο Κλ. Βικελίδης ήταν μια κακή απόφαση, κυρίως γιατί δημιουργεί την εντύπωση πως ακόμα και στα χρόνια του VAR οι διαιτητές μπορεί να κάνουν ό,τι θέλουν. Το VAR δημιούργησε την ελπίδα δικαιότερων κρίσεων: εν τέλει κι αυτό αντιμετωπίζεται με καχυποψία, καθώς μοιάζει στην προκειμένη περίπτωση να χρησιμοποιείται, όχι για μια δίκαια κρίση της φάσης, αλλά για να μη μετρήσει ένα γκολ. Η φάση δημιουργεί σε κάθε κακόπιστο τη βεβαιότητα πως ακόμα και στα χρόνια του VAR οι διαιτητές μπορεί να κάνουν ό,τι θέλουν. Κι ένα τέτοιο συμπέρασμα είναι ό,τι πρέπει για να μην τελειώνουν οι συζητήσεις. Στην πραγματικότητα η μόνη πρόοδος είναι το περίφημο ημιαυτόματο οφσάιντ. Αλλά προβλέπω πως κάποια μέρα κάποιος θα πατήσει κάποιο λάθος κουμπί και θα προκύψουν αμφιβολίες και για τη δική του ακεραιότητα.

Ξένος

Φυσικά στους καιρούς του VAR πιο μεγάλη συζήτηση και από αυτή που αφορά φάσεις και αποφάσεις, γίνεται για τις τοποθετήσεις των διαιτητών. Την Κυριακή το βράδυ ο Ολυμπιακός μίλησε για συμφωνία κυρίων που πρέπει να τηρηθεί και ζήτησε ξένο διαιτητή για το παιχνίδι του στο Κύπελλο με τον ΠΑΟΚ. Στη σχετική ανακοίνωση προτρέπει την ΚΕΔ και την ΕΠΟ, αν δεν βρουν ξένο διαιτητή, να αναβάλουν το ματς. Η ΕΠΟ δεν απάντησε τίποτα και η ΚΕΔ όρισε ως διαιτητή τον Αλέξανδρο Τσακαλίδη. Διέρρευσε μάλιστα ότι οι ομάδες ήταν ενήμερες καιρό τώρα για το γεγονός ότι ακόμα και τα ντέρμπι του Κυπέλλου θα τα διευθύνουν φέτος έλληνες διαιτητές, καθώς ο αρχιδιαιτητής της UEFA Ρομπέρτο Ροσέτι έχει ζητήσει από τον Λανουά να φέρνει στην Ελλάδα όσο γίνεται λιγότερους ξένους διαιτητές.

Αρης

Θα μπορούσα να δεχτώ ότι το πράγμα είναι έτσι, ότι ο Ολυμπιακός το ξέχασε(;!), ή ότι κάνει φασαρία γιατί προτιμά έναν ξένο κτλ. κτλ. Αλλά την Κυριακή το βράδυ έβγαλε ανακοίνωση ο Αρης με την οποία επιτίθεται στον Λανουά και του ζητά να είναι προσεκτικός στην επιλογή του ξένου διαιτητή που θα στείλει στο ματς Κυπέλλου που έχει μπροστά του με τον ΠΑΟ. Κι επειδή αυτό σημαίνει πως κι ο Αρης ξένο διαιτητή περίμενε, είναι να απορείς ποιους ενημέρωσε ο Λανουά για το ότι τα ντέρμπι του Κυπέλλου θα τα διευθύνουν έλληνες διαιτητές. Κάτι μου λέει πως δεν ενημέρωσε κανέναν. Απλά τον ενημέρωσαν τον ίδιο. Ο νοών νοείτω…