Σε ένα κρίσιμο παιχνίδι για την ΑΕΚ με αντίπαλο τον ΟΦΗ που της επέτρεψε να βρεθεί στην κορυφή της βαθμολογίας, η διαιτησία δεν στάθηκε στο ύψος της και δεν είδε δύο φάουλ που προηγήθηκαν των γκολ της ΑΕΚ με τα οποία κέρδισε. Ο ΟΦΗ είχε προηγηθεί αλλά στη συνέχεια η ΑΕΚ πήρε τη νίκη με 2-1 αν και προηγήθηκαν παραβάσεις πριν την επίτευξη των δύο τερμάτων.

54-56′ κακώς ο Φωτιάς δεν σφύριξε φάουλ υπέρ του ΟΦΗ στο κέντρο του γηπέδου, ενώ στην συνέχεια η ΑΕΚ πέτυχε γκολ, έγινε έλεγχος από το VAR (Ευαγγέλου) και κακώς δεν συνέστησε στο διαιτητή να κάνει ανασκόπηση της φάσης για την παράβαση που έγινε στο ξεκίνημα της επίθεσης, ο Λιουμπισιτς έπεσε με δύναμη στην πλάτη του Λαμπρόπουλου και τον έσπρωξε με το δεξί του χέρι, ρίχνοντας τον στο έδαφος.

67′ κακώς ο Φωτιάς δεν σφύριξε φάουλ υπέρ του ΟΦΗ όταν ο Γιοβιτς έσπρωξε τον αντίπαλο του και τον έριξε στο έδαφος, ενώ στην συνέχεια ανενόχλητος σηκώθηκε και με κεφαλιά πέτυχε το γκολ (2-1), έγινε έλεγχος από το VAR (ΕΥΑΓΓΈΛΟΥ) και κακώς δεν συνέστησε στο διαιτητή να κάνει ανασκόπηση της φάσης για την παράβαση που έγινε. Υπήρξαν διαμαρτυρίες από τους παίκτες του ΟΦΗ.