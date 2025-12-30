Με την ατζέντα της διαιτησίας ανοιχτή στο τραπέζι ολοκληρώνεται το 2025 για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και έχει μεγάλη σημασία ότι προηγήθηκε σήμερα στην τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Γιατί ο Κώστας Καραπαπάς -εκπροσωπώντας τον Ολυμπιακό που συγκάλεσε αυτό το συμβούλιο- σε αντίθεση με ότι συνηθίζουν οι περισσότεροι παράγοντες δεν θέλησε να δημιουργήσει εντυπώσεις χρησιμοποιώντας «κορώνες» και μεγάλα λόγια.

Εμφανίστηκε με έναν ολόκληρο φάκελο στα χέρια του θέλοντας να επιχειρηματολογήσει στην άποψη ότι η Διαιτησία φέτος έπειτα από την καλή περσινή παρένθεση δείχνει να χάνει ξανά τον δρόμο της.

Και ο φάκελος αυτός δεν είχε μόνο διευθύνσεις. Είχε και ονόματα. Γιατί ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού εκφράζοντας παιχνίδι με το παιχνίδι τα (δικαιολογημένα) παράπονα της ομάδας του από τους διαιτητές κατέληξε και σε έναν κοινό παρονομαστή: Τον Στέφανο Κουμπαράκη που εδώ και μια διετία δεν εμφανίζεται στα γήπεδα σαν διαιτητής καθώς κόπηκε από τα τεστ φυσικής κατάστασης.

Ναι, ο 37χρονος δεν κατάφερε τα βασικά για να διατηρήσει τη σφυρίχτρα του. Ο Στεφάν Λανουά όμως τον έχει μετατρέψει σε βίντεο-διαιτητή πρώτης διαλογής δίνοντας του διαδοχικά ματς και σαν VAR και σαν AVAR. O ρέφερι από τη Σύρο λοιπόν έχει μετατραπεί σε έναν διαιτητή-οθόνης της Super League με τις ευλογίες του αρχιδιαιτητή, ενώ θα έπρεπε να είναι σπίτι του. Γιατί δεν υπάρχουν διαιτητές VAR και διαιτητές γηπέδου σε μια ΚΕΔ. Υπάρχει μια δεξαμενή.

Όταν λοιπόν κάποιοι περνούν τα τεστ για να είναι εκεί, κάποιοι που δεν τα περνούν πρέπει να είναι σπίτι τους. «Ναι, αλλά δεν έχουμε διαιτητές» είναι η απάντηση όταν ρωτάς το προφανές. Η απάντηση όμως δεν μπορεί παρά να είναι επίσης λιτή και κατανοητή: «Πρόβλημα σας». Αν ο Λανουά δεν μπορεί να δημιουργήσει μια ομάδα διαιτητών να κάνει τη δουλειά ας μπεί αυτός και ο Βαλέρι να κάνουν τους VARίστες, όχι κάποιοι που κόπηκαν στις εξετάσεις.

Που συναντήθηκε ο Ολυμπιακός φέτος με τον Κουμπαράκη; «Στο 90+11’ δεν έδωσε πέναλτι, όταν ο γκολκίπερ της Κηφισιάς δεν βρήκε τη μπάλα, αλλά με γροθιά χτύπησε τον Μπιανκόν στο κεφάλι. Έπρεπε να παρέμβει ο VAR! Όμως ποιος ήταν ο VAR; Μαντέψτε. Μπράβο. Καλά μαντέψατε.

Ήταν ο AVAR που δεν πρόλαβε στη Λεωφόρο το πέναλτι του Καμπελά, ήταν ο AVAR που δεν είδε το σκίσιμο της φανέλας του Ταρέμι και το πέναλτι στο Ολυμπιακός – Άρης! Ήταν ο κύριος ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗΣ». Και για όσους αρχίσουν να λένε πως AVAR είναι εκείνος που βάζει τις γραμμές στο οφσάιντ; Προφανώς δεν γνωρίζει ότι η λογική στις ομάδες των διαιτητών είναι να μπαίνουν σε αυτό το πόστο εξίσου καλοί ρέφερι ώστε να λειτουργούν συμβουλευτικά συνολικά στην διαιτητική ομάδα.

Ο Κουμπαράκης λοιπόν έχει τρεις μεγάλες γκέλες σε βάρος του Ολυμπιακού. Και οι Ερυθρόλευκοι έξι χαμένους βαθμούς από τα λάθη του. Συνεχίζει όμως να ορίζετε. «Θα είναι ΣΚΑΝΔΑΛΟ μεγατόνων να μην εξαφανιστεί από τους πίνακες και να οριστεί ξανά μετά από αυτά που σας ανέφερα» κατέληξε ο Κώστας Καραπαπάς. Και έχει πάντα η εικόνα την σημασία της.

Ιδού λοιπόν τα λάθη. Και τα συμπεράσματα δικά σας…