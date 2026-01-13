Έκρηξη σε μηχάνημα παροχής οξυγόνου σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (13/1) σε οικία στα Καλάβρυτα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 85χρονου άνδρα.

Στο σημείο έσπευσαν όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαβρύτων, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Καλαβρύτων, καθώς και συνεργείο της ΔΕΔΔΗΕ. Στην οικία διέμενε ο 85χρονος και ένα ακόμη άτομο. Ο τραυματισμένος ηλικιωμένος υπέστη εγκαύματα και αρχικά διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Καλαβρύτων, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο, ωστόσο φέρει εγκαύματα στη θωρακική χώρα.