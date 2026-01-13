Δεν υπάρχει διαθήκη και αναρωτιέστε ποιος δικαιούται την περιουσία; Ο ελληνικός νόμος ορίζει με σαφήνεια ποιοι συγγενείς κληρονομούν, σε ποια σειρά και με ποια ποσοστά.
Όταν κάποιος πεθαίνει χωρίς να έχει αφήσει διαθήκη, η περιουσία του διανέμεται βάσει της «νόμιμης διαδοχής». Δηλαδή, ακολουθείται η σειρά συγγένειας που προβλέπει ο Αστικός Κώδικας. Οι συγγενείς κατατάσσονται σε «τάξεις», με κάθε τάξη να προηγείται της επόμενης.
1η Τάξη: Σύζυγος και παιδιά
Εάν ο θανών είχε σύζυγο και παιδιά, η περιουσία κατανέμεται ως εξής:
- Ο σύζυγος λαμβάνει το 1/4 της περιουσίας.
- Τα παιδιά μοιράζονται τα 3/4 εξίσου. Αν κάποιο παιδί έχει πεθάνει, το μερίδιό του περνά στα δικά του παιδιά (τα εγγόνια).
2η Τάξη: Γονείς και αδέλφια
Αν δεν υπάρχουν παιδιά, τότε κληρονομούν οι πλησιέστεροι συγγενείς αυτής της τάξης:
- Οι γονείς, οι αδελφοί και οι απόγονοί τους. Αν κάποιος αδελφός έχει πεθάνει, κληρονομούν τα ανίψια.
- Ο σύζυγος, εφόσον υπάρχει, λαμβάνει το 1/2 της περιουσίας, ενώ το υπόλοιπο μοιράζεται στους συγγενείς αυτής της τάξης.
3η Τάξη: Παππούδες, γιαγιάδες και θείοι
Αν δεν υπάρχουν γονείς ή αδέλφια, τότε:
- Κληρονομούν οι παππούδες, γιαγιάδες, θείοι και θείες.
- Ο σύζυγος λαμβάνει τα 2/3 της περιουσίας, ενώ το υπόλοιπο 1/3 μοιράζεται στους συγγενείς αυτής της τάξης.
4η Τάξη: Μακρινοί συγγενείς
Αν δεν υπάρχουν συγγενείς των προηγούμενων τάξεων, η κληρονομιά περνά σε ξαδέλφια, ανίψια εξ αγχιστείας ή άλλους πιο μακρινούς συγγενείς. Εάν δεν υπάρχει κανένας συγγενής ή σύζυγος, η περιουσία περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο.
Παράδειγμα
Αν κάποιος πεθάνει χωρίς διαθήκη, αφήνοντας μόνο έναν αδελφό και χωρίς παιδιά ή γονείς:
- Ο αδελφός λαμβάνει το 1/2 της περιουσίας.
- Αν υπάρχει σύζυγος, εκείνος παίρνει το άλλο 1/2.