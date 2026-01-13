Το BYD ATTO 2 Comfort πατάει στη νέα αρχιτεκτονική e-Platform 3.0 και εξοπλίζεται με Blade Battery 64,8 kWh, προσφέροντας αυτονομία 430 km στον συνδυασμένο κύκλο (WLTP) και πάνω από 600 km στην πόλη. Ο ηλεκτροκινητήρας ισχύος 204 ίππων (150 kW) και ροπής 310 Nm εξασφαλίζει δυναμικές επιδόσεις, με επιτάχυνση 0–100 km/h σε 7,9 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 160 km/h.

Η νέα έκδοση ξεχωρίζει για τις βελτιωμένες δυνατότητες φόρτισης. Η DC ταχεία φόρτιση είναι 155 kW, επιτρέποντας φόρτιση από 30% σε 80% σε μόλις 19 λεπτά, ιδανική για γρήγορα ταξίδια. Παράλληλα, ο στάνταρ τριφασικός φορτιστής AC 11 kW εξασφαλίζει πλήρη φόρτιση σε λίγο πάνω από 7 ώρες, προσφέροντας άνεση για καθημερινή χρήση και νυχτερινή φόρτιση στο σπίτι.

Η τιμή του BYD ATTO 2 Comfort είναι 36.990€. Με την εφαρμογή του Electric Bonus του Ομίλου Σφακιανάκη, ύψους 4.000€, καθώς και της επιδότησης των 3.000€ του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» (KH3), η τελική τιμή για τον πελάτη διαμορφώνεται στα 29.990€, καθιστώντας το μοντέλο ιδιαίτερα προσιτό και ανταγωνιστικό, ακόμη και σε σύγκριση με αντίστοιχου μεγέθους αυτοκίνητα με θερμικό κινητήρα.

Το ΑΤΤΟ 2 συνοδεύεται από 6 χρόνια εγγύηση (ή 150.000 χλμ.), 8 χρόνια εγγύηση ηλεκτροκινητήρα (ή 150.000 χλμ.) και 8 χρόνια εγγύηση για τη μπαταρία (ή 250.000 χλμ.).