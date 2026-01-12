Σε μια ανάρτηση που προκαλεί έντονες αντιδράσεις, ο Έλον Μασκ κοινοποίησε στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ δημοσίευση του χρήστη @DataRepublican, η οποία αναφέρεται στον Τζορτζ Σόρος.

Η ανάρτηση υποστηρίζει ότι ο γνωστός επιχειρηματίας, ο οποίος δραστηριοποιείται διεθνώς στα πολιτικά δρώμενα μέσω του δικτύου ΜΚΟ της Open Society, συνεργάζεται με το αμερικανικό Εθνικό Ίδρυμα για τη Δημοκρατία (NED).

Soros bribes both sides https://t.co/PXlRXlxzpT — Elon Musk (@elonmusk) January 11, 2026

Το NED είναι οργανισμός που χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και, σύμφωνα με την ανάρτηση, σε αυτό συμμετέχουν πολιτικά στελέχη τόσο από το Δημοκρατικό όσο και από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

«Μαζί, ο Σόρος και οι ΜΚΟ που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ έχουν διαμορφώσει αγωγούς χρηματοδότησης, αφηγήσεις των μέσων ενημέρωσης, ακόμη και ξένες εκλογικές στρατηγικές», αναφέρει η ανάρτηση, ενώ ο Έλον Μάσκ σχολιάζει: «Ο Σόρος δωροδοκεί και τις δύο πλευρές».

Ολόκληρη η ανάρτηση που κοινοποίησε ο Μασκ:

«”Ποιος είναι ο Σόρος;” Αυτή η ερώτηση εμφανίζεται συχνά στα σχόλιά μου. Η απάντηση είναι απλή: Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί συνεργάζονται μαζί του.

Οι αναφορές που βρήκα δεν προέρχονταν από κάποιο τυχαίο ακαδημαϊκό περιοδικό. Πάνω από 30 άμεσες αναφορές στον Σόρος ή τις ΜΚΟ του εμφανίστηκαν στο Journal of Democracy. Είναι το κορυφαίο περιοδικό του Εθνικού Ιδρύματος για τη Δημοκρατία (NED), του ίδιου οργανισμού που εμφανίζεται εξέχοντα στα ευρέως κυκλοφορούντα διαγράμματα δικτύου «Uniparty NGO» παρακάτω.

Το NED είναι ένας οργανισμός που χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Περιλαμβάνει μέλη του Κογκρέσου που βρίσκονται στο διοικητικό του συμβούλιο… και από τα δύο κόμματα, όχι μόνο πρώην αξιωματούχους. Η εμπλοκή του Σόρος είναι βαθιά. Έχει συμπροεδρεύσει σε συνέδρια του NED στο εξωτερικό και οι ΜΚΟ του, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Open Society, συνεργάζονται τακτικά με επιχειρήσεις του NED, ειδικά σε χώρες που διέρχονται «μεταβάσεις» (δηλαδή: αλλαγή καθεστώτος ή διείσδυση ήπιας ισχύος).

Μαζί, ο Σόρος και οι ΜΚΟ που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ έχουν διαμορφώσει αγωγούς χρηματοδότησης, αφηγήσεις των μέσων ενημέρωσης, ακόμη και ξένες εκλογικές στρατηγικές. Έτσι, όταν οι άνθρωποι ρωτούν: «Γιατί δεν απαγορεύεται ο Σόρος;» … πρέπει να καταλάβουν: δεν είναι ξένος. Είναι μέρος της κυβέρνησής μας. Το Ενιαίο Κόμμα τον προστατεύει και συνεργάζεται μαζί του, επειδή βοηθά στην υλοποίηση ενός κοινού οράματος εξωτερικής πολιτικής… του ίδιου που χαρακτηρίζει τον Πρόεδρο Τραμπ ως απειλή για τη δημοκρατία. Τα μέλη του NED περιλαμβάνουν:

Βικτόρια Νούλαντ – Διευθύντρια του Εθνικού Ιδρύματος για τη Δημοκρατία. Αναπληρώτρια Υφυπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών υπό τον Μπάιντεν (υπηρέτησε και στα δύο κόμματα).

Κάρεν Μπας – Αντιπρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος για τη Δημοκρατία. πρώην Βουλευτής των ΗΠΑ και νυν Δήμαρχος του Λος Άντζελες (Δημοκρατικός).

Τοντ Γιανγκ – Επίτιμος στο Εθνικό Ίδρυμα για τη Δημοκρατία. Γερουσιαστής των ΗΠΑ από την Ιντιάνα (Ρεπουμπλικανός).

Ελίζ Στεφάνικ – Διευθύντρια στο Εθνικό Ίδρυμα για τη Δημοκρατία· Βουλευτής των ΗΠΑ από τη Νέα Υόρκη και Πρόεδρος της Διάσκεψης των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων (Ρεπουμπλικανός).

Μελ Μαρτίνεζ – Διευθυντής στο Εθνικό Ίδρυμα για τη Δημοκρατία· πρώην Γερουσιαστής των ΗΠΑ από τη Φλόριντα (Ρεπουμπλικανός).

Στιβ Μπίγκαν – Διευθυντής στο Εθνικό Ίδρυμα για τη Δημοκρατία· πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ (Ρεπουμπλικανός).

Τοντ Γιανγκ – Επίτιμος στο Εθνικό Ίδρυμα για τη Δημοκρατία· Γερουσιαστής των ΗΠΑ από την Ιντιάνα (Ρεπουμπλικανός)».