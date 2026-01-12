Τα φώτα ήταν στραμμένα στον Ανδρέα Τεττέη και στο πολυαναμενόμενο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ωστόσο αυτός που κέντρισε το ενδιαφέρον και έλαμψε περισσότερο από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή στο Ολυμπιακό Στάδιο ήταν ο Φακούντο Πελίστρι.

Ήταν τόσο μακρά η απουσία του, τόσο λιγοστές οι εμφανίσεις του μέσα στη σεζόν που… κοντέψαμε να ξεχάσουμε πόσο σημαντικός είναι ο Ουρουγουανός εξτρέμ. Ίσως και περισσότερο από τον αποχωρήσαντα Τετέ που άφησε κενή τη θέση στο δεξί φτερό της επίθεσης και τους Πελίστρι και Παντελίδη να μάχονται γι’ αυτή.

Κι όμως, ούτε μια στιγμή οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού δεν νοστάλγησαν τον Βραζιλιάνο ακραίο επιθετικό που ήδη φορά τη φανέλα της παιδικής του αγάπης, της Γκρέμιο. Γιατί ο Πελίστρι κάλυψε την πτέρυγα με την ορμή, την ταχύτητα και την ποιότητα του. Και αν καταφέρει να βρει ρυθμό και να αποκτήσει χημεία με τον Καλάμπρια και τον Τεττέη, τότε οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού θα δουν… ομορφιές.

Έλειψε ο Λατινοαμερικανός και φάνηκε με την επανεμφάνιση του πόσο πολύ τον χρειαζόταν – και τον χρειάζεται – ο Παναθηναϊκός. Άλλωστε σπανίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα οι παίκτες με το ταλέντο και την ποδοσφαιρική χάρη του 24χρονου εξτρέμ.

Και στην επιστροφή του έμοιαζε σαν να μην πέρασε ούτε μια μέρα από την περσινή καλή του σεζόν. Σαν όλα αυτά που τον ταλαιπώρησαν φέτος να ήταν απλά μια μεγάλη και κακή παρένθεση. Ορεξάτος, δραστήριος, γεμάτος ενέργεια και πείσμα, ο Πελίστρι μπορεί να λογίζεται σαν μια ακόμη χειμερινή… μεταγραφή.

Μαζί με τον Τεττέη που «γέμισε» την επίθεση του Παναθηναϊκού και μετά το 45λεπτο τρακ, έδειξε γιατί είναι ο πιο καυτός Έλληνας επιθετικός τούτη τη στιγμή στα γήπεδα μας, μπορούν να γίνουν οι νέοι ηγέτες αυτής της ομάδας.

Είχε και έχει ανάγκη ο Παναθηναϊκός από… μετάγγιση νέου ποδοσφαιρικού αίματος. Ανανέωση, σπιρτάδα, δίψα και πείνα για διακρίσεις. Τούτο το πακέτο το έχουν ο Πελίστρι, ο Τεττέη, ενδεχομένως και ο Παντελίδης. Ίσως και ο Αντίνο εφόσον κάποια στιγμή τελειώσει αυτό το μεταγραφικό σίριαλ.

Μια σπίθα άναψε στο παγωμένο ΟΑΚΑ. Ο Πελίστρι και ο Τεττέη ζέσταναν για λίγο τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Ευλογία θα είναι για τους Πράσινους αν μπορέσουν σαν ένα κύμα τρελό να παρασύρουν και τους συμπαίκτες τους, να τους ξεκολλήσουν από μια κατάσταση προβληματική και να τους βγάλουν στο πέλαγος.