Ευθύνες στον πρωθυπουργό για την υπόθεση των υποκλοπών, με αφορμή τα όσα αποκαλύπτονται στην δίκη, καταλογίζει με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ενώ προειδοποιεί ότι δεν θα ξεφύγει από τις ευθύνες του.

Στην ανακοίνωση αναφέρει: «Μετά τον νόμιμο εκπρόσωπο της Krikel, Σταμάτη Τρίμπαλη, ακόμα μια μάρτυρας της δίκης για τις υποκλοπές, η γραμματέας των Φ. Μπίτζιου και Γ. Λαβράνου, Λίνα Κατσούδα, κατέθεσε σήμερα πως η Νέα Δημοκρατία παρείχε πλήρη πολιτική κάλυψη στην εταιρεία. Συγκεκριμένα, η κ. Κατσούδα κατέθεσε ενώπιον του δικαστηρίου πως αυτό που της είχε μεταφερθεί ήταν πως “όσο είναι η ΝΔ στα πράγματα, μη φοβάσαι τίποτα”».

Ακολούθως επικαλείται δημοσίευμα της ιστοσελίδας in.gr, που όπως αναφέρει «αποτελεί ένα ακόμα τεκμήριο της σχέσης της εταιρείας Krikel με την ισραηλινή εταιρεία Elbit Systems. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη εταιρεία έχει την ευθύνη για τη διαχείριση του Κέντρου Εκπαίδευσης Πτήσεων στην Καλαμάτα, σύμφωνα με απόφαση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η οποία υπογράφτηκε τον Απρίλη του 2021».

Συμπυκνώνοντας υπογραμμίζει: «Τα παραπάνω στοιχεία αναδεικνύουν πολύ σοβαρά ερωτήματα αναφορικά με την ίδια την εθνική ασφάλεια της χώρας. Κι αυτό γιατί η Krikel, που διαχειριζόταν το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, παρακολουθούσε κατ’ εντολή του μεγάρου Μαξίμου υπουργούς και την ηγεσία του Στρατού. Συνεπώς, είναι πάρα πολύ πιθανό, αν όχι βέβαιο, ότι τα στοιχεία των υποκλοπών να βρίσκονται στα χέρια και της ισραηλινής εταιρείας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ο κ. Μητσοτάκης έχει την πλήρη ευθύνη για όλες αυτές τις αθλιότητες. Κι αν νομίζει ότι θα ξεφύγει από τις ευθύνες αυτές, είναι βαθιά γελασμένος».