Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στη Μαδρίτη, πραγματοποιώντας την πρώτη επίσημη επίσκεψη Έλληνα πρωθυπουργού στην Ισπανία εδώ και 13 χρόνια.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον βασιλιά της Ισπανίας, Φελίπε ΣΤ΄, στα βασιλικά ανάκτορα, συνοδευόμενος από την ελληνική αντιπροσωπεία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η συνάντηση πραγματοποιείται στα περίχωρα της ισπανικής πρωτεύουσας και εντάσσεται στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του πρωθυπουργού στη χώρα, μετά τις επαφές που είχε με την πολιτική ηγεσία της Ισπανίας.

Είχε προηγηθεί συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Ισπανό ομόλογό του, Πέδρο Σάντσεθ, η οποία διεξήχθη σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα. Ενδεικτικό της καλής ατμόσφαιρας ήταν το γεγονός ότι η συζήτηση διήρκεσε περισσότερο από μία ώρα, ξεπερνώντας τον αρχικά προβλεπόμενο χρόνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο γεύμα εργασίας που ακολούθησε, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στην ανάγκη να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία Ελλάδας και Ισπανίας στον τομέα της ασφάλειας.

Η ατζέντα των συνομιλιών ήταν ιδιαίτερα εκτεταμένη, δεδομένων των τρεχουσών γεωπολιτικών εξελίξεων και διεθνών προκλήσεων. Στο επίκεντρο βρέθηκαν ζητήματα όπως το Ουκρανικό, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, η Βενεζουέλα και η Γροιλανδία.

Παράλληλα, συζητήθηκαν θέματα οικονομίας και με την οποία συμφώνησε και ο Πέδρο Σάντσεθ, «θα πρέπει ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός να είναι πιο φιλόδοξος», ιδίως όσον αφορά τις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου.

Η εικόνα που αποτυπώνεται από τις επαφές στη Μαδρίτη είναι αυτή της ευρείας συναντίληψης ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ισπανία σε μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων.