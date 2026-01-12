Ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, σε ηλικία 74 ετών, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια, τους φίλους και τους συνεργάτες του. Λίγες ημέρες μετά τον θάνατό του, έντονες αντιδράσεις προκάλεσε διαφήμιση καφετέριας στην Πελοπόννησο, η οποία απεικονίζει τον εμβληματικό παρουσιαστή να «σερβίρει» καφέ από τις πύλες του παραδείσου.

Το θέμα σχολίασε το πρωί της Δευτέρας (12/01/2026) ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, εκφράζοντας την έντονη ενόχλησή του. «Είναι ανήθικο, απαράδεκτο, ακραίο, διαστροφικό», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια προσπάθεια προβολής που αγνοεί τον πόνο της οικογένειας του εκλιπόντος. Στη διαφήμιση, ο Γιώργος Παπαδάκης εμφανίζεται να κρατά ποτήρι καφέ με την επωνυμία της επιχείρησης.

Στην εκπομπή παρενέβη ζωντανά και ο ιδιοκτήτης της καφετέριας, ο οποίος υπερασπίστηκε την επιλογή του. «Εγώ είμαι ο “ηθικός αυτουργός”. Δεν υπήρχε καμία κακή πρόθεση. Για τη γενιά μας ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν ο τηλεοπτικός μας πατέρας. Ήταν καθαρά χιούμορ. Στον παράδεισο τον έβαλα, όχι στην κόλαση. Μακάρι να μην είχε πεθάνει ποτέ», δήλωσε.

Ο Γιώργος Λιάγκας επανήλθε, υπογραμμίζοντας πως, παρά την αδιαμφισβήτητη δημοφιλία του Γιώργου Παπαδάκη, τέτοιες ενέργειες είναι άστοχες. «Το τελευταίο πράγμα που θα έπρεπε να απασχολεί αυτή τη στιγμή την οικογένειά του είναι τέτοιου είδους διαφημίσεις», σημείωσε.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη 8/1, συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Παπαδάκη σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.