Σε ποινή φυλάκισης δύο ετών και τριών μηνών καταδικάστηκε ο Enzo Conticello, 29 ετών, ο οποίος έκλεψε μια τσάντα από παμπ του Σόχο στο Λονδίνο, μέσα στην οποία υπήρχε ένα αυγό Fabergé και ρολόι της διάσημης μάρκας, συνολικής αξίας έως και 3 εκατ. δολαρίων (2,2 εκατ. λίρες).

Ο Conticello αφαίρεσε την τσάντα Givenchy της Rosie Dawson ενώ εκείνη βρισκόταν στον εξωτερικό χώρο καπνιστών του Dog and Duck στη Bateman Street, στις 7 Νοεμβρίου 2024. Η τσάντα, αξίας 1.600 λιρών, περιείχε μεταξύ άλλων το σμαραγδένιο αυγό και το ρολόι Fabergé, ιδιοκτησίας των εργοδοτών της Dawson στην Craft Irish Whiskey Company, καθώς και φορητό υπολογιστή Apple, AirPods, δωροκάρτα, καλλυντικά, τραπεζικές κάρτες και μετρητά.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο Southwark Crown Court, ο δράστης αναζητούσε «εύκολα χρήματα» και παραδέχθηκε ότι παρέδωσε την τσάντα – μαζί με τα πολύτιμα αντικείμενα – για να αγοράσει ναρκωτικά. Η δικαστής Kate Livesey χαρακτήρισε την πράξη «ευκαιριακή» και σημείωσε ότι προκάλεσε «ταλαιπωρία και άγχος» στη Dawson και στην εταιρεία της.

Η ίδια περιέγραψε το σοκ που ένιωσε όταν αντιλήφθηκε ότι είχαν κλαπεί αντικείμενα τόσο μεγάλης αξίας, λέγοντας πως το περιστατικό της προκάλεσε «τεράστιο στρες». Ο Conticello, γνωστός και ως Hakin Boudjenoune, είχε ήδη παραδεχθεί την ενοχή του για τρεις κατηγορίες απάτης και μία για κλοπή.

Η κλοπή και η έρευνα

Ο εισαγγελέας Julian Winship ανέφερε ότι η Dawson βρισκόταν έξω από την παμπ γύρω στις 10 το βράδυ, όταν διαπίστωσε πως η τσάντα της είχε εξαφανιστεί. Τα αντικείμενα Fabergé βρίσκονταν μαζί της επειδή τα είχε μεταφέρει νωρίτερα σε εταιρική εκδήλωση για παρουσίαση προϊόντων.

Οι αρχές εντόπισαν τον Conticello από τη χρήση των κλεμμένων τραπεζικών καρτών της Dawson σε κοντινό κατάστημα λίγα λεπτά μετά την κλοπή. Μέσα σε λίγες ώρες έγιναν και άλλες προσπάθειες συναλλαγής, ωστόσο οι κάρτες είχαν ήδη ακυρωθεί.

Η ασφαλιστική εταιρεία κατέβαλε αποζημίωση ύψους 106.700 λιρών στην Craft Irish Whiskey Company. Ο εισαγγελέας επισήμανε ότι υπάρχουν μόνο επτά τέτοια σετ Fabergé παγκοσμίως, καθένα εκ των οποίων περιλαμβάνει αυγό, ρολόι, φιάλη ουίσκι, πούρα και υγραντήρα, με τιμές πώλησης μεταξύ δύο και τριών εκατομμυρίων δολαρίων.

Η προσωπική κατάσταση του δράστη

Η συνήγορος υπεράσπισης Katie Porter-Windley δήλωσε ότι ο πελάτης της είχε εργαστεί ως σεφ, αλλά έχασε τη δουλειά του κατά την πανδημία και εθίστηκε στην κοκαΐνη. «Ήταν μια στιγμή αδυναμίας και ευκαιρίας», είπε, προσθέτοντας ότι ο Conticello είναι «ειλικρινά μετανιωμένος» και δεν γνώριζε την πραγματική αξία των αντικειμένων.

Η υπεράσπιση τόνισε ότι ο κατηγορούμενος ήταν άστεγος και σήμερα «άνθρωπος χωρίς οικονομικά μέσα». Η δικαστής ανέφερε ότι υπό κανονικές συνθήκες θα του επέβαλε αποζημίωση 3.000 λιρών προς τη Dawson, αλλά δεν το έκανε λόγω της οικονομικής του αδυναμίας.

Αναζητούνται τα πολύτιμα αντικείμενα

Τα κλοπιμαία δεν έχουν εντοπιστεί και η Metropolitan Police συνεχίζει τις έρευνες. Ο Detective Constable Arben Morina, επικεφαλής της έρευνας, δήλωσε ότι ο Conticello «δεν δίστασε να οικειοποιηθεί ξένες περιουσίες» και πληρώνει τώρα το τίμημα της απληστίας του.

«Η κλοπή αυτή είχε σημαντικό αντίκτυπο στο θύμα, που επέστρεφε στο σπίτι του από επαγγελματική εκδήλωση όταν στοχοποιήθηκε», πρόσθεσε. Η αστυνομία καλεί οποιονδήποτε έχει πληροφορίες για το πράσινο και χρυσό αυγό Fabergé, ύψους περίπου 10 εκατοστών, και το συνοδευτικό ρολόι, να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρχές.