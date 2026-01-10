Ο Μόντε Μόρις στάθηκε άτυχος το βράδυ της Παρασκευής (09/01), καθώς τραυματίστηκε στο Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου για τη Euroleague. Ο Αμερικανός γκαρντ αποχώρησε από το παρκέ υποβασταζόμενος από τους συμπαίκτες του.

Ο παίκτης των ερυθρόλευκων γύρισε τον αριστερό του αστράγαλό του και έχει υποστεί ρήξη πρόσθιας μοίρας έξω πλάγιου συνδέσμου, όπως ανέφερε ο φυσικοθεραπευτής κ. Βαλάντης Ρίζος, μιλώντας στην εκπομπή των «Νέων» Baskettalk, με τους Νίκο Συρίγο και ο Γιώργο Κογκαλίδη.

«Ο εκτιμώμμενος χρόνος επανένταξης είναι περίπου 20 ημέρες», γνωστοποίησε ο φυσικοθεραπευτής.

Δείτε την εκπομπή των «Νέων» Baskettalk