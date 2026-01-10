Το FA Cup είναι ο θεσμός των εκπλήξεων και η Κρίσταλ Πάλας το βίωσε από πρώτο χέρι, καθώς γνώρισε αποκλεισμό-σοκ από την Μάκλσφιλντ που αγωνίζεται στην 6η κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου και είναι μη επαγγελματική ομάδα.

H Μάκλσφιλντ επικράτησε με 2-1 της Πάλας σε ένα ιστορικό ματς, που θα μείνει αξέχαστο και γράφτηκε ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη μη επαγγελματική ομάδα που απέκλεισε ομάδα της Premier League μετά από το 1909. Η Κρίσταλ Πάλας μάλιστα δεν είναι η οποιαδήποτε ομάδα, αλλά η περσινή κάτοχος του FA Cup.

Ακριβώς 117 χρόνια μετά, η ιστορία έλεγε ότι η Πάλας που είχε αποκλείσει ως μη επαγγελματική ομάδα τη Γουλβς, θα πήγαινε σπίτι της από ερασιτεχνική ομάδα 6ης κατηγορίας. Η Μάκλσφιλντ την υποδέχθηκε, την κέρδισε με 2-1 και κατάφερε το απίθανο, επιβεβαιώνοντας πως συζητάμε για τον απόλυτο θεσμό των εκπλήξεων.

Το σκορ άνοιξε ο Ντάφι στο 43ο λεπτό, με τους πανηγυρισμούς να είναι έξαλλοι και τον παίκτη να γίνεται ο πρώτος μη επαγγελματίας που σκοράρει κόντρα στην κάτοχο του θεσμού, έπειτα από 22 χρόνια.

Τα δύο ιστορικά γκολ της Μάκλσφιλντ

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏆 The moment 6th division side Macclesfield went 1-0 up against Crystal Palace in the FA Cup! What a moment. 🔵✨ pic.twitter.com/sw3HHUwcQq — EuroFoot (@eurofootcom) January 10, 2026

Στην «επανάληψη», οι «αετοί» επιχείρησαν να πιέσουν, αλλά δεν ήταν ουσιαστικοί. Τους έλειπε η όρεξη, τους έλειπε η ενέργεια και το 2-0 ήταν θέμα χρόνου. Έγινε στο 61΄ από τον Μπάκλεϊ, η γηπεδούχος άντεξε, παρά τη μείωση του σκορ του Πίνο στο 91′ και η ομορφότερη ιστορία μέχρι την επόμενη στο Κύπελλο Αγγλίας, «γράφτηκε» στο «Moss Rose».