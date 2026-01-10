Η έναρξη των κρίσεων στο Πυροσβεστικό Σώμα φέρνει υποχρεωτικές αλλαγές στο επιτελείο, μετά την απόφαση του ΚΥΣΕΑ να ανανεώσει για έναν ακόμη χρόνο τη θητεία του Αρχηγού, αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια. Η απόφαση ελήφθη κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας.

Όπως ανακοινώθηκε από το Πυροσβεστικό Σώμα, οι φετινές κρίσεις παρουσιάζουν μια ιδιαιτερότητα, καθώς αποστρατεύονται υποχρεωτικά έξι ανώτατοι αξιωματικοί που βρίσκονται στην κορυφή της ιεραρχίας. Πρόκειται για αξιωματικούς της σειράς του 1991, στην οποία ανήκει και ο αρχηγός, οι οποίοι συμπληρώνουν 35 έτη υπηρεσίας και, σύμφωνα με τον κανονισμό, δεν μπορούν να παραμείνουν ενεργοί.

Οι αξιωματικοί που αποστρατεύονται είναι ο Υπαρχηγός, αντιστράτηγος Γιώργος Μαρκουλάκης, ο Γενικός Επιθεωρητής Βορείου Ελλάδος, αντιστράτηγος Θεόδωρος Κοσμίδης, ο Γενικός Επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδος, αντιστράτηγος Χρήστος Πλατάς, καθώς και οι υποστράτηγοι Σίμος Αποστόλου, Κλαδάρχης Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων, Χριστόφορος Μπόκας, Συντονιστής Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Ιονίων Νήσων με έδρα τα Γιάννενα, και Βασίλειος Σολδάτος, Συντονιστής Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα.

Η ανακοίνωση για τη συμπλήρωση των κενών θέσεων αναμένεται πιθανότατα αύριο, ενώ από τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν οι τακτικές κρίσεις στο Πυροσβεστικό Σώμα.