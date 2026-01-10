Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε στον τηλεοπτικό «αέρα» ανάμεσα στη βουλευτή του Κινήματος Δημοκρατίας, Θεοδώρα Τζάκρη, και τον βουλευτή Μακάριο Λαζαρίδη.

Αφορμή στάθηκε η συζήτηση γύρω από το κόμμα Καρυστιανού, με τη Θεοδώρα Τζάκρη να εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά της Νέας Δημοκρατίας,

Πιο συγκεκριμένα, όταν η συζήτηση έφτασε στο θέμα του «κόμματος Καρυστιανού», η κα Τζάκρη είπε πως «αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία ότι “η Μαρία Καρυστιανού εργαλειοποιεί το πένθος της”, δεν προέρχονται από το χώρο της πολιτικής με επιχειρήματα, αλλά της αλητείας».

Με τον Μακάριο Λαζαρίδη να αντιδρά αμέσως ζητώντας από την κ. Τζάκρη διευκρινίσεις.

Ακολούθησε ο εξής διάλογος Λαζαρίδη-Τζάκρη:

Μ. Λαζαρίδης: Αλητείας;

Θ. Τζάκρη: Ναι

Μ. Λαζαρίδης: Ντροπή

Άμεσα ο Μακάριος Λαζαρίδης έβγαλε το μικρόφωνο και αποχώρησε από το στούντιο.